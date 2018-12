La USO denuncia la falta de espacio en la oficina de Correos de Teatinos

La delegada sindical de Unión Sindical Obrera (USO) en Correos denunció ayer la «insostenible» situación que se vive en la oficina de reparto 5, en Teatinos, «por la falta de espacio físico» en las instalaciones. «Esa falta de espacio se produce porque el centro de trabajo tiene una capacidad para 25 trabajadores y los carteros del Puerto de la Torre, que eran nueve, se instalaron también de forma provisional en esas dependencias hace ya más de diez años y aún continúan ahí», explicó ayer Antonia Gareta, a través de un comunicado, antes de añadir que en Puerto de la Torre hay un local de cartería y otro de oficina. Gareta explica que como esta última barriada es muy extensa, se amplió la dotación de carteros en dos más de plantilla, de 9 a 11 trabajadores, pero como no había espacio físico en el centro de Teatinos, no solo no se ha podido llevar a efecto dicha ampliación, «sino que además se le ha recortado la plantilla en uno más, por lo que actualmente son sólo ocho trabajadores». Para la representante sindical, esto se traduce en que los ocho trabajadores tienen que asumir una carga de trabajo «inaceptable». «Esta falta de espacio obliga, además, a clasificar en el suelo, teniendo que realizar posturas inadecuadas para el desarrollo de un trabajo digno, sin perjuicio de las consecuencias que para la salud individual puedan repercutir en un futuro», añadió.