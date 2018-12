Guzmán Ahumada deja la Diputación tras ser elegido parlamentario

El coordinador provincial de Izquierda Unida y parlamentario andaluz electo, Guzmán Ahumada, ha presentado su renuncia como concejal en el Ayuntamiento de Casares y, por lo tanto, dejará de ser diputado en el ente supramunicipal. José Miguel López, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en Fuengirola, será en nuevo diputado provincial.

Tras ser elegido para representar a Málaga por la coalición Adelante Andalucía, Ahumada deja ambos cargos municipalistas como establecen los estatutos de IU, ya que la ley permite compatibilizar Ayuntamiento y Parlamento. En el escrito registrado en el Ayuntamiento de Casares, el coordinador provincial tiene emotivas palabras para sus conciudadanos, así como para sus compañeros del equipo de gobierno y trabajadores municipales. Ahumada afirma que «no es un paso adelante, ni hacia atrás». «Simple y llanamente desarrollaré mi dedicación en otro espacio con la misma ilusión y compromiso que hasta ahora lo he hecho y, como siempre, siguiendo lo que me mandata mi organización, mis compañeros, a los que eternamente estaré agradecido por la oportunidad que me prestan», ha dicho.

Por su parte, José Miguel López España será el nuevo diputado provincial. Concejal desde 2011, es diplomado en Magisterio especialidad en Educación Física, desde 2007.También es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, título otorgado por la Universidad de Granada. Desde 2002 ha desempeñado trabajos de camarero, mozo de almacén, socorrista acuático, entrenador de fútbol sala femenino y monitor deportivo. Desde 2009 es vendedor deportivo en la tienda Decathlon Mijas.