La subida salarial pactada en los convenios de Málaga es la mayor en nueve años

La subida de salarios de los trabajadores malagueños pactada este año en la negociación de los convenios colectivos ha registrado este año su mayor en los últimos nueve años, con una media del 1,9%, según los datos del balance del mercado de trabajo presentado este viernes por el sindicato CCOO. En años anteriores, los incrementos salariales han estado mucho más restringidos, con medias por debajo del 1% entre los años 2013 y 2017. Este año se han firmado diez convenios colectivos, con una subida media del 1,92%, y 40 de empresas, con un promedio del 1,13%. Según el sindicato, siete de los convenios colectivos han establecido tras la negociación un sueldo mínimo superior a los 1.000 euros (hostelería, almazaras, transporte de mercancías, siderometal, construcción, cemento y clínicas privadas y hospitales). También en seis de las empresas negociadas se han conseguido este objetivo.

Málaga ha sido la provincia andaluza con mayor incremento salarial negociado. La media andaluza ha sido del 1,73% y la estatal del 1,7%. CCOO afirma que subidas pactadas en convenios de Málaga como el de la hostelería (que reúne a unos 70.000 trabajadores) han influido mucho en la media de la provincia.

"La subida salarial media por trabajador ha sido de 36 euros brutos al mes. Es una buena noticia pero no nos puede llevar a la complacencia. Estos avances nos sitúan algo por encima del IPC pero no hay que olvidar que son medias. Y si hay empresas que han aplicado hasta un 14% de incremento otras lo han hecho un 0%", ha comentado el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, acompañado del secretario Acción Sindical y Medio Ambiente, Juan Antonio Perles, la secretaria de Formación y Empleo, Patricia Rodríguez, y la secretaria de organización, Rosa Rodríguez. En Málaga hay 23 convenios sectoriales vigentes y 270 de empresas. El sindicato afirma que el ritmo de negociación de convenios en este 2018 ha sido superior al de pasado ejercicio.

El incremento salarial negociado en la provincia de Málaga ha repercutido también en la caja de la Seguridad Social, cuyos ingresos han subido unos siete millones de euros al mes para situarse en 287 millones mensuales. Dado que el pago de las pensiones se lleva unos 231 millones de euros al mes, la provincia se colocaría en superavit, siempre según los datos de CCOO.

El sindicato, no obstante, ha afirmado que en Málaga sigue existiendo una "alarmante materia pobreza salarial" y ha recordado los recientes datos publicados por la Agencia Tributaria que establecían que algo más 258.000 malagueños de los casi 625.000 que presentaron rentas del trabajo en la campaña de 2017 no superaban globalmente el importe establecido como salario mínimo, situado en ese momento en 707 euros al mes. La cifra de personas que no llega a los mil euros al mes sube a las 353.000 personas. No obstante, la estadística de la Agencia Tributaria necesita de matizaciones, ya que no se refiere a los sueldos que se cobran mes a mes sino que se extraen, por tramos, de las rentas anuales declaradas por los empleadores mediante la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo, contando exactamente por igual a las personas que trabajan los doce meses del año como a aquellos que sólo lo hacen en momentos determinados. Eso produce un sesgo a la baja del salario en comparación con otras estadísticas.

Cubillo ha comentado que los avances salariales y en derechos laborales han sido posibles gracias a las reivindicaciones de los trabajadores. "Ninguna empresa nos ha regalado nada", ha apuntado el responsable de CCOO, que este año ha llevado a cabo 263 movilizaciones (concentraciones, manifestaciones y marchas) y 27 días de huelga en diversos sectores y empresas.

En cuanto al empleo, CCOO ha apuntado que el paro ha bajado en los últimos doce meses en 6.320 personas (hay ahora 152.000 parados) y que los afiliados a la Seguridad Social han aumentado en más de 25.000 personas (el total supera los 600.000). Cerca de la mitad de los parados no cobra ya ninguna prestación.

También hay 148.000 pensionistas (cerca de un 60% del total) con ingresos inferiores a los 735 euros al mes. El sindicato afirma que, en general, un 25% de la población malagueña (tomando trabajadores, parados y pensionistas) o bien no tiene ingresos o sólo se mueve en poco más de 700 euros al mes.

Por último, CCOO ha explicado que ostenta un 46% de la representatividad sindical de la provincia en cuanto a número de delegados, por delante de la segunda fuerza, que tiene el 30%.