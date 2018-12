Eduardo Zorrilla gana las primarias de IU a la alcaldía con el 82% de votos emitidos

Sin sorpresa final. Así ha concluido el proceso de primarias de IU para elegir a su candidato de cara a las elecciones municipales de mayo en el Ayuntamiento de Málaga. Como ya sucedió en 2015, Eduardo Zorrilla salió triunfador y se postula así como el primer aspirante notable para liderar la futura confluencia de izquierdas, que, a falta de concreción definitiva, adoptará la fórmula de Adelante Andalucía, con el fin de sumar fuerzas para desalojar al actual alcalde, Francisco de la Torre. Zorrilla ya fue propuesto como candidato por el Partido Comunista y ayer fue refrendado por la militancia íntegra de IU, al obtener un apoyo masivo. Al final, el recuento de las urnas, que se posaron a lo largo del día de ayer en la sede del partido en la capital, arrojaron un 82% de votos favorables a Zorrilla.

Como número dos en la candidatura que cerró ayer IU figura la actual concejala de la formación en el Ayuntamiento, Remedios Ramos. Por tanto, se mantiene abierta la posibilidad de que ambos coincidan en la misma bancada en el siguiente mandato, que se abrirá después de las elecciones municipales de mayo. Ramos fue colocada por las bases en el número dos. Las primarias, como se explicó ayer en una rueda de prensa para dar detalle de los resultados, contaron con la libertad de elegir tanto los nombres como el lugar en la lista que éstos deberían ocupar, según el criterio personal de cada uno. El propio Zorrilla tomó ayer la palabra para agradecer el apoyo y ofrecer sus primeras impresiones: «No cabe mayor honor para mí y afronto esta responsabilidad con la máxima ilusión y para acabar con 24 años del PP en Málaga».

No obstante, la elección de Zorrilla por parte de la militancia de IU no le coloca como el candidato definitivo para competir con De la Torre. Como ya se sabe de sobra a estas alturas, la intención de IU es integrarse en una coalición electoral con Podemos, siguiendo el modelo de Adelante Andalucía, adoptado para las últimas elecciones autonómicas. Como confirman fuentes de ambos partidos a este periódico, todo apunta a que más adelante se celebrará un nuevo proceso, esta vez, cruzando a los candidatos de IU y los de Podemos, además de los aspirantes del resto de formaciones que se vayan sumando a la coalición. De estas primarias saldrá, luego, el candidato definitivo que encabezará la coalición de Adelante Andalucía. No se ha confirmado de manera oficial que se opte por esta nomenclatura, algunas fuentes consultadas apuntan a que sería lo más lógico. Uno de los problemas que siempre han presentado, hasta el momento, este tipo de coaliciones ha tenido que ver con el potencial desconcierto que ha podido provocar entre el votante el continuo cambio de marcas electorales. La dirección regional marcó, en su día, que se siguiera con Adelante Andalucía para seguir consolidando el distintivo. Algunas voces, sin embargo, avisan de que la marca, realmente, no ha aportado mucho y se remiten a los resultados del 2D. El proceso está pendiente de lo que suceda en Podemos. La formación morada no ha fijado aún un calendario para elegir a su candidato a la alcaldía, aunque en el partido insisten en que no se dilatará más allá del mes de enero.

Desplante



El camino hacia una confluencia hetergénea en el espectro de la izquierda malagueña que queda al margen del PSOE no será fácil. Para prueba, el último desplante de Málaga Ahora a IU. La formación de Zorrilla había invitado a los de Ysabel Torralbo a una reunión a dos bandos para ver cómo se podrían encauzar las aspiraciones de cada partido. Esta reunión no se celebrará, sin embargo. Málaga Ahora informó a través de un comunicado de que no asistirá, al considerar que el formato previsto no garantiza la transparencia que exige el partido municipalista. «La forma prevista para la reunión, en un despacho, no responde a lo que entendemos que debería guiar un proceso de confluencia ciudadana municipalista», reza el escrito.