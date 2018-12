El Gordo cae en Málaga con 13,6 millones repartidos

El Gordo de la Lotería de Navidad ha llegado también a Málaga. El 03347 ha sido vendido en 16 administraciones de la provincia de Málaga, en un premio que ha sido muy repartido, con 400.000 euros al décimo que han dejado un premio total de 13,6 millones de euros. En el caso de Málaga, se han vendido décimos del Gordo en seis administraciones de la capital, incluido la de la calle Barlovento donde también se han vendido un décimo del quinto premio.

Ocho millones en El Limonar. La administración situada en la esquina de la calle San Vicente de Paúl y Paseo del Limonar ha vendido 20 números del Gordo, del 03347. Cada uno de los, premiado con 400.000 euros al décimo. En total, más de 8 millones de euros que se han repartido en esta administración.

María Jesús Pinazo, propietaria del quiosco de El Limonar que ha repartido 20 décimos del Gordo, no cabe en sí. Además de haber vendido unos 20 décimos del primer premio en la máquina de su kiosco, ubicado en El Limonar, a la malagueña y a su hermana les ha tocado dos de los boletos premiados con el Gordo. "Mi hermana quería que compráramos un décimo terminado en el 47 y cuando vi que el único que tenía con esa terminación en el kiosko era el 03347 me pareció un número muy feo. Aun así, me lo quedé y ahora no puedo estar más feliz", confesaba. Ahora mismo, los vecinos del barrio no paran de ir al establecimiento, donde están celebrando la noticia.

400.000 euros en El Romeral

La administración de la avenida José Ribera, 27, de El Romeral es otra de las que ha repartido suerte con El Gordo. "Hemos vendido un número por terminal", declara Natalia Villegas, que regenta este punto de venta. Es su primer gran premio en Navidad en los treinta años que la familia lleva con la venta de Loterías.

En Málaga capital, en la calle Escultor Marín, la Administración número 38, El elefante Rosa, ha vendido un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad, dejando a un malagueño con 400.000 euros más en el bolsillo. En la calle Gaucín, también de la capital, Ana María Esclera no podía creer que su administración haya sido una de las que han repartido suerte en la provincia con la venta de uno de los décimos. "No me lo creo, es la primera vez que toca uno de los cupones que vendo", contaba.

El Gordo también visitó la barriada de Los Prados, en concreto la calle Barlovento número 2, donde está el Café Bar San Miguel que ha vendido uno de los décimos premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad, el cual ha sido emitido mediante terminal ya que se trata de uno de los puntos de ventas conocidos como 'receptor mixto'.

En la avenida José Ribera, en el receptor de Inmaculada Vigueras ha venido un cupón con el número más deseado 03347. A pesar de llevar 30 años vendiendo la Lotería de Navidad, esta es la primera vez que consiguen dar el premio.



Premios en Benajarafe y El Morche

En Benajarafe se han vendido 8 décimos del Gordo por máquina en la administración de Águeda Claro, es la primera vez que da un Gordo de Navidad. Anteriomente había dado un primer premio del sorteo especial de agosto de 2016 con el 28007, también acabado en 7.

Otra de las administraciones de la Axarquía que ha repartido un buen pellizco ha sido la administración de El Morche. En total, han sido tres décimos, premiado con 400.000 euros cada uno, que suponen que esta administración de Torrox haya repartido 1.200.000 euros. "Llevamos diez años abiertos y todavía no habíamos dado ningún premio en Navidad", asegura una radiante Irene Ruiz, hija de la propietaria de la administración. Un estreno por todo lo alto, con el Gordo.

El primer premio ha caído en una Administración 1 que ha repartido importantes premios en la Axarquía en los últimos meses, situada en Calle Redondo nº 1 de Almáchar, ha vendido 2 décimos, con 800.000 euros repartidos. La alegría también desbordaba a la administración número 3 de Arroyo de la Miel, que ha dado por primer vez desde 1960 el Gordo de Navidad. Cinco décimos ha vendido la responsable, Ana María García, que no podía contener la emoción al comentar la noticia al saber que ha repartido dos millones de euros. "Nunca antes habíamos repartido un premio importante tan. Estamos muy emocionados", explicaba.

Marbella

En Nueva Andalucía, en calle Tirso de Molina número 2 , la administración La Brujita Campanera ha vendido uno de los décimos premiado con el primer premio. El pasado año también pudieron repartir suerte vendiendo el quinto premio.

En San Pedro de Alcantara, la administración La Fortuna en calle Marqués del Duero número 1, ha vendido un primer premio de la Lotería de Navidad. El décimo ha sido vendido mediante máquina.

En la Papelería-Librería La Villa, de Francisco José Núñez en San Pedro de Alcántara, en seis años han repartido cuatro premios. Este año ha sido el deseado Gordo de la Lotería de Navidad, a través de un cupón vendido en una de las máquinas del comercio. En 2013 repartieron un quinto, en 2014 el segundo, en 2016 un quinto y este año se suma el primer premio.

Gordo en Torremolinos

María Isabel Quesada, administración mixta de Torremolinos en calle Bulto 17 no sabía que había dado el primer premio. "No me lo creo, ¿en serio lo he dado yo?", se preguntaba. Todavía no sabe cuántos cupones habrá podido vender con el número ganador pero todos han sido vendidos por máquina.

En la zona de Playamar, en Torremolinos, Sabrina Borguis ha vuelto a entregar alegría y ha vendido por máquina el Gordo. Parece que ha vendido dos décimos del primer premio. La administración del Paseo del Colorado ya entregó un primer premio de El Niño y un segundo del Sorteo de Navidad años atrás. "Mire si le ha tocado a usted señora, que hemos dado el primer premio", explica mientras habla con una clienta.



Dos administraciones reparten el Gordo en Ronda

En Ronda, el estanco La Espiga de Oro además de dar el quinto premio, ha dado El Gordo. Entre la emoción de la primera noticia y, tras más tarde, conocer que han dado el primer premio, este establecimiento se ha llenado de vecinos. "No cabe nadie más aquí. No nos creemos esta noticia", manifestaba Mari, una de las trabajadoras.

La Administración de la Afortunada, en Ronda, también ha repartido El Gordo. María González, la responsable, no sabe cuántos décimos del 03347 habrá vendido, pero cree que no más de dos o tres, todos ellos por máquina.