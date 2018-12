El Gordo sorprende en la capital

Los propietarios de estos establecimientos recibieron la noticia con mucha ilusión y manifestaron su alegría por haber podido repartir el número 03347, ganador de la Lotería de Navidad 2018

Un año más, el Gordo ha regalado millones de euros en toda la provincia de Málaga y, cómo no, en la capital, donde seis administraciones locales han repartido siete décimos valorados en 400.000 euros cada uno. El número 03347 ha regalado euforia, alegria y un total de 2,8 millones de euros repartidos en el Limonar, El Romeral, Los Padros, en la Unión, la calle Gaucín y la calle Escultor Marín; puntos de la ciudad en los que ayer se vivieron escenas de euforia e ilusión.

Dos de esos siete billetes premiados en Málaga capital estaban en el quiosco de María Jesús Pinazo– situado en la esquina de la calle San Vicente de Paúl y Paseo del Limonar– donde ayer se formó una auténtica fiesta al conocer que esos dos cupones se habían vendido en la máquina de su establecimiento y que pertenecían a la propia dueña y a su hermana. María Jesús no podía contener la alegría y la emoción al contar que han sido afortunadas gracias a su hermana: «Ella quería un décimo terminado en 47, pero cuando vi que en la máquina solo tenía el número 03347 me pareció muy feo. Aun así, me lo quedé por cabezonería de ella, y mira por dónde... Ahora la verdad es que no puedo ser más feliz», explicaba.

En la calle Escultor Marín, la administración número 38, El Elefante Rosa, vendió uno de los décimos del primer premio de la Lotería de Navidad. Al igual que en la calle Gaucín, donde la propietaria de la administración, Ana María Esclera, no podía creer que hubiese sido ella la encargada de repartir 400.000 euros: «Es la primera vez que toca uno de los que vendo. No me puedo creer que sea el Gordo, no sé quién lo compró», señalaba ante las preguntas de los medios. La administración de la avenida José Ribera, también estaba de enhorabuena, tras dar, por primera vez en 30 años, este premio. «Hemos vendido un número por terminal», declaraba Natalia Villegas, que regenta este punto de venta.

En la avenida José Ribera, en el receptor de Inmaculada Vigueras también cayó el cupón con el número más deseado 03347. A pesar de llevar 30 años vendiendo la Lotería de Navidad, ésta es la primera vez que consiguen dar el premio.