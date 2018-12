La suerte por partida doble

Los décimos agraciados fueron vendidos a través del receptor mixto de este local, a través del cual ya dieron un segundo premio en el sorteo del Niño del año pasado y un primero de la Lotería Nacional

La mañana del sábado fue muy intensa en uno de las cafeterías más populares de la barriada Los Prados: el bar San Miguel. Este establecimiento de la calle Barlovento vivió ayer la emoción de recibir un premio por partida doble. Amalia y José Miguel, dueños del negocio, repartieron 420.000 euros con un décimo del 67774 un cuarto premio y un décimo del 03347, el Gordo. «Estamos muy contentos, no vamos a olvidar este día porque aunque sólo hayamos vendido un décimo de cada uno de los premios estamos más que satisfechos», señaló Amalia. Estos hermanos regentan este bar desde hace siete años, aunque es un local muy conocido ya que su familia lleva con el negocio más de treinta años y son muy queridos. Por ello los vecinos se agolparon a sus puertas para celebrar que la lotería de Navidad no se había olvidado de Los Prados. «Esto es un barrio de trabajadores, somos todos gente humilde a quien le haya tocado seguro que le hacía mucha falta», dijo Loli Torres, una de las vecinas que se acercó a la administración a felicitar a los agraciados. Los hermanos Aguilar, desbordados ante tanta expectación, aseguraron que los dos décimos fueron vendidos por el terminal y ayer desconocían a quien le había tocado. «Al ser por la máquina nosotros no sabemos a quién se lo vendemos, no es como los décimos tradicionales, en los que tenemos un control», contó Amalia, que se enteró de que también había dado el Gordo cuando estaba atendiendo a los medios por la venta del cuarto premio. «Estamos en racha: el año pasado dimos un segundo del Niño y en julio un primer premio». Su padre conocía la noticia al ver tanto revuelo en el bar de sus hijos, su hermana María Luz daba saltos de alegría y se abrazaba a los vecinos, felicidad en estado pleno.