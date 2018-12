Abre en Málaga el primer espacio de coworking con servicio de guardería

Málaga cuenta con un nuevo espacio de coworking (fórmula en la que un mismo espacio de oficinas es compartido por varios profesionales que trabajan de forma autómona) que cuenta con la particularidad de ofrecer servicio de guardería para que los usuarios puedan dejar a sus hijos mientras trabajan. El Círculo abrió sus puertas el pasado 14 de diciembre en la y dispone de 22 puestos de trabajo, cuatro salas de reuniones y eventos, una sala "cobaby" de casi 30 metros cuadraods ,taquillas, impresora multifunción y conexión a internet por fibra de 1000 megas. Además, la cocina está equipada pensando en las familias con cafetera, tostadora, hervidor, lavavajillas, menaje completo para adultos y niños e incluso batidora.

"Poder conciliar trabajo y familia es posible en El Círculo, donde padres y madres podrán desarrollar sus proyectos junto a sus hijos que permanecerán atendidos en una sala contigua por personal cualificado en todo momento", ha comentado este miércoles la impulsora de este coworking, Arantxa Grajal, una emprendedora con años de experiencia en el sector informático trabajando en diversas empresas del Parque Tecnológico de Andalucía como Ingenia o The Workshop.

Grajal, tras vivir la experiencia de la maternidad decidió emprender montando una tienda de productos ecológicos y, según relata, descubrió por sí misma las dificultades que entraña conciliar el trabajo desde casa y el cuidado de los hijos. Entonces surgió la idea de crear este espacio, "donde padres y madres puedan acudir con sus bebés, facilitando así la conciliación real". Tras dejar su trabajo e invertir todos sus ahorros en este proyecto, El Círculo ha iniciado su andadura.

El coworking está situado en un espacio de 200 metros cuadrados en la calle Luis F. Pallardo, en la zona situada junto a Portada Alta, frente a la Comisaría Provincial de Málaga, y ofrece tarifas flexibles, talleres y cursos de diversas temáticas, como desarrollo web, gestión de wordpress, o tiendas online, así como de crianza y disciplina positiva.

"Es necesario hacer difusión de este modelo de trabajo y vida, pues hay muchas madres y padres que no conocen este tipo de espacios. Son muchas las personas que me dicen ilusionadas que les he abierto una posibilidad a retomar su trabajo o estudiar esas oposiciones que no se habían planteado por falta de tiempo. Son muchas las que me apoyan y las que acabarán formando parte de esta familia", apunta la creadora de El Círculo. Como oferta de lanzamiento, el coweorking ofrece descuentos del 40% para las 20 primeras personas que se alojen en el coworking.