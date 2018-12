IU y Podemos fijan enero como límite para tener cerrada su confluencia

Las dudas en Málaga Ahora alimentan la posibilidad de una ruptura en el bloque de las izquierdas.

El 19 de enero. Es la fecha elegida por IU y Podemos que debe servir para poner fin a una incertidumbre que no beneficia los intereses electorales de ninguno de los implicados en la carrera por el Ayuntamiento de Málaga. Ambos partidos han acordado convocar una asamblea conjunta que debe resolver las principales dudas que planean sobre la confluencia. Ahora mismo, se resumen en dos interrogantes: cómo y con quién. Eso, a falta de concretar el nombre del candidato a la alcaldía, que, como ya se ha anunciado, tendrá que salir de un futuro proceso de primarias entre todos los actores que se vayan sumando al final.

En relación a la segunda cuestión antes mencionada, el con quién, IU y Podemos han podido avanzar este fin de semana con la suma de nuevos actores políticos, que han confirmado que se unirán a la futura alianza electoral. En una reunión celebrada en La Térmica, que estuvo presidida por la concejala de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, y el secretario general de Podemos, Alberto Montero, se dio a conocer que se sumaban las organizaciones de Alter, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Equo, como se informó a posteriori, no ha dado aún su sí definitivo, pero el partido verde ha garantizado su presencia en la cumbre del 19 de enero. Esta asamblea deberá servir, también, para fijar la fórmula con la que se va a acudir a las municipales de mayo. Tanto en IU como en Podemos existe la firme voluntad de optar por la forma jurídica de la coalición electoral. Es decir, repetir la apuesta que ya se hizo con Adelante Andalucía en las autonómicas. El nombre de la candidatura, no obstante, puede variar en las municipales. Algunas voces en IU sostienen que los tímidos resultados del 2D habrían dejado claro que Adelante Andalucía no es una marca imprescindible.

El principal escollo para una amplia confluencia sigue siendo el encaje de Málaga Ahora. La formación municipalista, que tiene a tres ediles en el Ayuntamiento, está evidenciando sus discrepancias con la fórmula de la coalición electoral. Los de Ysabel Torralbo defienden una candidatura ciudadana, abierta a todo el mundo, y sin protagonismo para los partidos políticos. Los responsables de IU y Podemos, por su parte, insisten en que una confluencia, para ser amplia, tiene que contar con todas las organizaciones políticas y sociales. Hasta el momento, Málaga Ahora no ha dejado claro si va a estar o no en la cumbre del 19 de enero. Unas dudas que alimentan los rumores y las voces que auguran una ruptura del bloque de izquierdas, como ya pasó en las municipales de 2015 con Ganemos, y que en estos momentos se estaría escribiendo ya el relato.