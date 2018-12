El PSOE ya trabaja para redimirse en las municipales y europeas

Marbella y Antequera, decretadas como plazas prioritarias a recuperar.

El día de hoy finalizará para el PSOE con un eco machacón y amargo, que penetrará hasta las entrañas del partido. Es el comienzo del fin. La consumación de algo que ha durado mucho, pero que ahora se acaba. El cambio se abre terreno a la permanencia en el Parlamento andaluz, donde la constitución de la mesa abrirá la lata al desalojo del PSOE, barruntado ya en estos días de, a veces apasionadas, a veces aburridísimas, negociaciones entre el PP y Ciudadanos, en las que siempre ha dado la impresión de que la suerte del César ya estaba echada. En este caso, la de la todavía presidenta, Susana Díaz, que ya vislumbra el paso a la dura y fría oposición. Un trago amargo, sin duda, pero que puede tener unos efectos saludables si el partido no se deja mermar la moral. Así lo ven, al menos, las voces más optimistas en el PSOE de Málaga. Después de permanecer indolente por el trauma inicial, ya ha puesto el foco de lleno en las próximas citas electorales, y que no son otras que las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.

Unos comicios que ya están marcados en rojo y en los que el partido quiere redimirse de la amarga derrota del pasado 2 de diciembre y vivir su propia catarsis en la provincia de Málaga. «Lo bueno de caer muy bajo, es que sólo puedes ir para arriba». Este frase, expresada por un militante del PSOE con cierto peso en la actual estructura, resume las conclusiones que dejó el comité provincial que celebró el partido el pasado sábado, y que estuvo encabezado por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Aunque, formalmente, el orden del día fijaba como único punto la aprobación del informe de gestión de la comisión ejecutiva para el 2018, una especie de memoria de lo que ha hecho la dirección a lo largo del año, el núcleo de las intervenciones estaban marcadas por los próximos cinco meses y por lo que hay que hacer para evitar un derrumbe del poder territorial en la provincia.

El objetivo, una vez asimilado que lo más saludable es aceptar la nueva realidad y pasar página, ahora pasa por apuntalar los ayuntamientos logrados en las municipales de 2015 y recuperar dos plazas fundamentales que el PSOE de Málaga considera fundamentales para sus intereses. Antequera, por un lado, con sus valores añadidos y sentimentales para el socialismo malagueño, otrora feudo cuasi faraónico, donde antes ni siquiera se pensaba remotamente en la posibilidad de que pudiera asentarse un alcalde popular. El candidato, Kike Calderón, es descrito como «un perfil muy similar al de Dani Pérez en Málaga». «Joven y antequerano de pro», añaden las mismas fuentes que en el PSOE se cuenta con que el actual alcalde, Manuel Barón, pierda la mayoría absoluta y que los pactos postelectorales hagan lo demás. Sobre la incógnita de la entrada en los ayuntamientos de Vox, y cómo ello pudiera dificultar el encaje de unos acuerdos que en este mandato le han dado muchos ayuntamientos al PSOE, aún estando en minoría, no se quiere saber nada. «En los municipios hay mucha más libertad para hacer pactos, influyen las relaciones personales y otros asuntos», se contesta al ser preguntado por el miedo a que una triple alianza PP-Ciudadanos-Vox se extienda por todo el mapa provincial.

La segunda obsesión es Marbella. El PSOE de Málaga se quiere quitar la espinita de la moción de censura y confía de lleno en José Bernal y la campaña, «muy de barrio», que estaría realizando. «Marbella no son solo las urbanizaciones y Pepe es marbellero, no solo marbellí», resaltan sobre el candidato a recuperar la segunda alcaldía más importante, después de Málaga.

Listas y movilización

«Hay que mirar a la gente siempre a la cara, incluso, aunque te digan barbaridades». Así resumen en el PSOE de Málaga cual debe ser el espíritu para afrontar la campaña electoral de las municipales. Dejarse las suelas en la calle y sin mirar a nadie mal, tratando de seducir de nuevo al electorado y lograr que vaya a votar el 26 de mayo. No por revelador, en el comité provincial se volvió a hacer hincapié en la abstención, que es por donde se desangró el PSOE el 2D. «Necesitamos transmitir la importancia que tiene que todo el mundo de izquierdas vaya a votar si queremos frenar el ascenso de la derecha. Tanto en la provincia de Málaga como en las europeas», resume un cargo del PSOE que prueba de un enfado latente entre el electorado natural de los socialistas es que Unidos Podemos no haya visto abultada su cuenta de votos. «Muchos de nuestros votantes no han querido votar a otras opciones, simplemente estaban enfadados con nosotros y se han quedado en casa». Para revertir este enfado, se enfatiza en la importancia que tendrán las futuras listas. «Nuestros candidatos tienen que ir acompañados por nombres que ilusionen mucho, y que la gente se vea identificada mucho con el proyecto», explica la misma fuente. El conflicto de intereses está garantizado.