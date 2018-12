Denuncian el «lamentable» estado del túnel de acceso al Peñón del Cuervo

El grupo municipal de IU-MpG ha remitido una carta al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la que denuncia «el lamentable» estado del túnel de acceso al Peñón del Cuervo, así como la situación de abandono que sufren el mobiliario urbano y las barbacoas del único parque marítimo-terrestre de la ciudad, para el que pide una actuación inmediata.

«El túnel de acceso al Peñón del Cuervo, junto a la fábrica de cementos, se encuentra en un lamentable estado y casi impracticable, con piedras y escombros, que provoca que sea prácticamente imposible acceder con vehículos al parking que se encuentra junto a la zona de recreo y las barbacoas. Desde hace años, hemos reclamado que ese paso bajo la autovía se mejore y adecente, ya que, por ahora, se trata de un oscuro túnel que parece no haberse rehabilitado desde su construcción», dice Eduardo Zorrilla, portavoz de la coalición. Además de la ausencia de iluminación interior, añade, «la práctica desaparición del asfalto ha traído consigo la aparición de numerosas piedras con el consiguiente riesgo para peatones y para los vehículos. No en vano, no es raro ver los neumáticos pinchados de algunos de los coches que intentan acceder o salir de la zona».

Asimismo, «el equipamiento más usado son las barbacoas, enclavadas en las zonas de recreo. Estas también se encuentran en mal estado y algunas tienen desperfectos, por lo que no crean mucha confianza a la hora de colocar encima la comida que se quiere cocinar». Incluso, declaran, «es habitual ver cómo son los propios interesados los que traen sus parrillas para evitar usar las que ya hay. Esto hay que sumarlo a una cierta actitud incívica de los usuarios que no se molestan en limpiar el interior de estas barbacoas tras usarlas».

Por ello, IU-MpG solicita al alcalde que realice las gestiones oportunas para que arregle y mejore el túnel de acceso al Peñón del Cuervo, las barbacoas y el mobiliario urbano, «resolviendo los problemas actuales derivados del estado de abandono en que se encuentra el único parque marítimo terrestre de la ciudad». Así, aclaran, «la situación empeora y se ha hecho poco o nada pese a que el pleno aprobó una moción de IU-MpG para arreglar el parque por unanimidad».

«Es una realidad incuestionable que el parque marítimo-terrestre del Peñón del Cuervo se encuentra en un momento sumamente delicado debido al abandono y la dejadez, lo que está privando a los ciudadanos y a los visitantes de la ciudad del pleno disfrute de este enclave único y singular», denuncia el portavoz de IU-MpG en la carta remitida al regidor y a la que tuvo acceso este periódico.