De la Torre ve "motivos para la esperanza" con el cambio de ciclo en la Junta

Conformado ya el Parlamento andaluz en la nueva legislatura, la resultante de los comicios del pasado 2 de diciembre, queda poco para que se conforme un nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía encabezado por el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, auxiliado por Ciudadanos y los votos de Vox. Así, el alcalde, Francisco de la Torre, ha asegurado esta mañana ver "motivos para la esperanza" en el nuevo Ejecutivo autonómico.

"El nuevo Parlamento andaluz refleja bien la pluralidad, hubiera sido bueno que Andalucía Adelante hubieran estado presentes en la mesa, parece que no han querido estar, ellos han tomado esa decisión, pero debería haber habido presencia global", ha reflexionado el regidor, quien luego ha señalado a los periodistas que se están dando los primeros pasos para "ir conformando la respuesta a lo que opinaron los andaluces para poder tener un Gobierno andaluz en pocos días, que sea lo más operativo posible y que dé un nuevo impulso que Andalucía necesita".

El regidor malagueño ha recordado que la región está entre las últimas autonomías en muchos indicadores, "y eso tiene que cambiar; hay muchos motivos para la esperanza y la ilusión y esperamos encontrar una autonomía colaboradora con la capacidad y potencia de nuestra ciudad para sacar el máximo partido y las máximas posibilidades de empleo; veo mucha esperanza en esta nueva etapa".

Al alcalde le han preguntado por los periodistas en relación a la moción del PP aprobada en el último pleno municipal en el que se enumeraba una lista de casi treinta proyectos que no han sido llevados a cabo en Málaga por falta de impulso de la Junta de Andalucía, entre los que destacaban el descartar el metro en superficie hasta el Hospital Civil y su llegada al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la ejecución de los accesos a la tecnópolis para acabar con los numerosos problemas de tráfico que tiene, el nuevo hospital y varias intervenciones en ambulatorios de la capital, o el asunto de la inundabilidad en el Bajo Guadalhorce y su afección periódica a diversos polígonos industriales de la ciudad. "Hicimos esa moción en el último Pleno no para mostrar ninguna beligerancia, sino para dejar claro lo que se podía haber hecho en estos años y no se ha hecho, se podían haber hecho muchas cosas de esas treinta acciones, y se trata de tener una hoja de ruta, hay mucha tarea por delante, algunas de esas actuaciones no tienen casi costo, sólo es el tema de la voluntad de hacerlo, como ocurre con el asunto de la inundabilidad", ha dicho.