Las pymes aprueban en competitividad digital pero faltan mejoras en marketing y seguridad

Un 42% de los negocios aún no son competitivos en comercio electrónico y un tercio no permite pagos electrónicos.

Andalucía concentra el mayor porcentaje de pequeñas y medianas empresas que son digitalmente competitivas de toda España, según el análisis publicado ayer por Bankia Índicex a través del estudio de más 760 empresas de la comunidad. Una de cada ocho compañías andaluzas (12,8%) ha alcanzado ya la madurez digital, lo que supone una ventaja de casi dos puntos porcentuales con respecto a la media española. El informe califica a Andalucía con una nota de 5,1 sobre 10 en cuanto a digitalización empresarial en consonancia con otras regiones como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Dentro de esa media, la provincia de Málaga (que reúne el 23% de las firmas analizadas en la muestra) aparece favorecida con una nota de 5,2.

Bankia Índicex destaca de Málaga la presencia del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), incluido recientemente en el catálogo europeo de los Digital Innovation Hubs (DIH) –Nodos de Innovación Digital–, reconociendo «su papel catalizador para ayudar a las empresas a utilizar tecnologías digitales y hacerlas más competitivas en relación con sus procesos de negocio y de producción. El PTA tiene alrededor de 620 empresas y más de 18.000 trabajadores.

«Este ecosistema, basado en el trinomio ciencia-tecnología-empresa, ha propiciado la próxima implantación en Málaga y Cádiz de dos proyectos internacionales que pugnan por desarrollar la tecnología Hyperloop, destinada a revolucionar el transporte terrestre con trenes capaces de circular a más 1.200 kilómetros por hora», añade el informe.

Según las conclusiones, el 77,5% de las empresas andaluzas analizadas ha comenzado ya el camino hacia la digitalización, están inmersas en el proceso de cambio y destinan recursos a mejorar su rendimiento digital, «aunque aún tienen margen para perfeccionar su estrategia». Por el contrario, un 9,7% de los negocios «continúan sin ser competitivos y tienen todavía un importante margen de mejora».

No obstante, el número de empresas calificadas como»no competitivas» se ha reducido en la comunidad en un 12% con respecto a los resultados de 2016, «lo que pone de manifiesto el esfuerzo realizado por el tejido empresarial andaluz para adaptarse al nuevo panorama digital».

El comercio electrónico se ha convertido en una de las principales bazas competitivas de las pymes andaluzas, que aventajan en tres décimas a sus competidoras españolas. El 69% de las empresas analizadas ya realiza comercio electrónico, y cuatro de cada diez empresas analizadas han alcanzado ya la competitividad digital en esta área. Por sectores, los mejores resultados son los obtenidos por las compañías de telecomunicaciones y el comercio mayorista y minorista.

En cuanto a los retos, el estudio recuerda que una de cada cinco pymes de Andalucía no actualiza los contenidos de su web en más de seis meses y que el 22,6% de las empresas andaluzas dispone de una web con un tiempo de carga demasiado lento. Además, señala que de los negocios de Andalucía que realizan comercio electrónico, más del 42% todavía son todavía «no competitivos «en este área. Un 36% de las pymes andaluzas con tienda online no permite todavía el pago telemático, un 24,1% no tiene un herramienta de analítica web instalada y, cuando dispone de ella, un 22% no la utiliza.

Respecto a las redes sociales, Bankia Indicex refleja que el 60,4% de las pymes andaluzas carece de perfil en Facebook y más de un 33% no utiliza las redes sociales como canal de contacto. Se apunta también que un tercio de las compañías analizadas «no aprovecha el potencial de sus bases de datos para realizar acciones de marketing digital, sin aprovechar tampoco las newsletter como herramienta de comunicación para informar de sus novedades.