Así fue el mes de enero

Samuel Ruiz, mejor profesor de Infantil de España

Samuel Ruiz es el mejor profesor de Infantil de España. Este docente malagueño, que trabaja en el CEIP Los Morales, en el Puerto de la Torre, ganó esta distinción en los Premios Educa Abanca, que se fallaron el 10 de enero y que situaron al malagueño como el mejor en su categoría, imponiéndose en votos de entre los 10 finalistas de todo el país.

Samuel Ruiz no es la primera vez que ha sido premiado, ya que el curso anterior recibió el Primer Premio del IV Concurso Andaluz de Videocreación Educativa. El galardón fue por un corto de animación en el que «el alumnado fue guionista, cámara, director, dibujante, etc. facilitándoles que tomaran un papel activo, y no pasivo, ante las TIC», explicó.

Los inmigrantes argelinos, de Archidona a Madrid y Barcelona

Fueron 572 inmigrantes argelinos los llegados en patera a Murcia en noviembre de 2017, pero los jueces ordenaron recluirlos en la cárcel de Archidona, hasta entonces sin estrenar. Pasaron allí 52 días en una gran crisis humanitaria. El 10 de enero de 2018, Interior envió a los setenta últimos a centros de internamiento de otros puntos del país como Madrid y Barcelona.

El aeropuerto logra la mejor cifra de viajeros de toda su historia

El aeropuerto de Málaga superó, por primera vez en su historia, la cifra de los 18 millones de pasajeros, un dato que se conoció en enero de este año, pero que se refiere a 2017.

Una nevada para el recuerdo el día de los Reyes Magos

El año comenzó con una nevada, que afectó fundamentalmente al norte de la provincia, aunque también en los Montes de Málaga se pudieron ver escenas bucólicas como la de arriba. Varios municipios de la Serranía de Ronda y de la Sierra de las Nieves, al igual que algunas pedanías de Antequera se vieron tapadas por una fina capa de nieve a primera hora de la tarde del 6 de enero.

Un edificio translúcido para ocupar el lugar del Astoria

Una empresa presentó su proyecto para un edificio translúcido en el Astoria con usos culturales, gastronómicos y comerciales.