Así fue el mes de marzo

Las lluvias se encargan de acabar con la sequía en la Costa del Sol

Las esperadas lluvias tuvieron su efecto en marzo y la provincia entró en la primavera con las reservas de agua aseguradas para los meses venideros. Los sucesivos temporales alejaron el temor a una sequía que ya empezaba a notarse en la agricultura y las precipitaciones sumaron a los pantanos malagueños un caudal equivalente al consumo de la provincia durante más de un año. La Junta aplazó el decreto de sequía, de hecho, y los pantanos acabarán el año por encima del 70% de su capacidad.

Los empresarios malagueños celebran los 40 años de la CEM

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) conmemoró a principios de marzo su 40 aniversario en un emotivo acto en el que se repasó su contribución a la construcción y el mantenimiento de la paz social y donde se quiso también distinguir a las diferentes instituciones y agentes sociales que durante todos estos años han trabajado por el desarrollo de la provincia.

Más plazas en pisos turísticos que en establecimientos hoteleros

En marzo también se conoció que las plazas en pisos turísticos de la capital superaban ya las plazas ofertadas por el sector hotelero, una inercia que, desde entonces, no ha hecho más que crecer. En la imagen, Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.

El crucero más grande del mundo, inaugurado en el puerto de Málaga

El Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo, fue inaugurado en el puerto el 27 de marzo. Este navío, con la extraordinaria capacidad de acumular en sus entrañas a 6.680 pasajeros, no deja indiferente a nadie. La inmensidad queda representada en sus dimensiones con 362 metros de eslora y 72,5 metros de alto.

Continúa el éxodo de médicos en busca de mejor clima laboral

El éxodo médico continuó en Málaga en marzo. En la última década un total de 1.178 profesionales y hasta ese mes abandonaron la provincia debido a la precariedad laboral y en busca de mejores condiciones de trabajo.

Manifestación para exigir unas pensiones dignas

Más de 12.000 personas se manifestaron en Málaga el 17 de marzo para exigir pensiones dignas.