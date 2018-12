Así fue el mes de septiembre

Mueren en un safari en Tanzania tres malagueñas y un italiano

Tres malagueñas y un italiano residente en Málaga fallecían en un accidente de coche en Tanzania al colisionar el vehículo en el que viajaban con un camión mientras realizaban un safari. Dos de las mujeres fallecidas eran enfermeras en el Hospital Clínico; una noticia que consternó al sector sanitario de la ciudad.

La Victoria no sale en procesión por primera vez en más de 50 años

La lluvia fue la culpable de no permitir que la Virgen de la Victoria saliera en procesión en su fiesta, una situación que no se daba desde hace más de 50 años y por la que los fieles se tuvieron que conformar con verla en su trono procesal en la Catedral.

Cientos de personas asisten a la primera edición de Can We Run

Hasta 840 participantes entre dueños y mascotas se dieron cita en septiembre en el parque de Huelin para celebrar la Can We Run, la primera edición de la carrera y marcha de personas y perros que celebraron La Opinión de Málaga, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, y el centro deportivo Go Fit.