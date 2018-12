Un paseo por la Málaga de los años cincuenta

Un trabajo que se ha convertido en un gran éxito literario y que se desarrolla a mediados de los cincuenta en la capital de la Costa del Sol. Un trama negra con tintes históricos muy lograda - El autor debió documentarse durante seis meses para retratar con precisión la realidad de la clase burguesa local, venida a menos tras la guerra

Ediciones del Genal publicó a mediados de año Biznaga de sangre, una novela negra ambientada en la Málaga de mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo creada por el escritor Jesús Díaz Domínguez, un trabajo que se ha convertido en todo un éxito editorial y que tiene vocación de continuidad, pues el literato ya está dando forma a la segunda ficción que formará parte de una trilogía y que tiene al inspector Juan Sarmiento y al historiador Justino Almansa como protagonistas.

«La idea surge de una necesidad. Todos en la vida tenemos momentos altos y bajos; cuando llega uno de los segundos, tienes la necesidad de crear algo para poder subir otra vez, entonces llega «Biznaga de Sangre», una idea que tenía en mente; quería contar cosas de Málaga, pero al mismo tiempo quería mezclarlo con mis pasiones, que son la novela negra, el arte y la historia», explica Jesús Díaz Domínguez, quien ha llevado a cabo un gran y minucioso trabajo de investigación histórica que le llevó seis meses, para pasar luego un año entero dándole forma a su ópera prima, que se ha convertido todo un éxito del thriller hecho en la Ciudad del Paraíso, un género muy en boga no sólo entre escritores malagueños, sino también de todo el país.

«Hay cosas sobre las que sí me ha costado más documentarme y otras sobre las que no. Ahora minimizamos el tema de los archivos municipales, aunque están ahí. Yo he tirado del Archivo Municipal. También hay mucho escrito, se aprovecho todo eso. Y también está San Google, pero bien utilizado. He combinado las tres cosas, me gusta mucho tirar de libros, abrirlo, estudiarlo, verlo y sacar esa esencia para plasmarla en la novela», subraya.

Tras una serie de crímenes, la ciudad de mediados de los cincuenta se verá sorprendida y ahí entran Juan Sarmiento y Justino Almansa.

Narra, entre otras cosas, la toma de los Reyes Católicos de la ciudad «y la realidad de esa clase burguesa malacitana que en el siglo XIX fue muy potente y en el siglo XX se viene abajo después de la Guerra Civil; ya venía decayendo desde antes, pero posteriormente más, es una realidad que está ahí y sobre la que pivota la novela: la búsqueda de un grial malagueño, entre comillas, por parte de la burguesía que quiere seguir ostentado ese poder», dice. En su obra, un manuscrito atribuido a San Francisco de Paula es clave, por cierto que se trata del fundador de los Mínimos. «Soy de la Soledad de San Pablo. La figura de José de Arimatea era un poco golosa para mí, pero me dije para qué vamos a traer un José de Arimatea si tenemos un santo que, aunque no pisó Málaga, sí que está muy relacionado con ella, San Francisco de Paula y la orden de los Mínimos están muy vinculados a Málaga; eso se conoce en el mundo cofrade e histórico, pero no lo sabe el malagueño de a pie. Igual que la nao Victoria se llamó así por la vinculación de esta orden con la Virgen de la Victoria», declara.

¿Qué Málaga van a encontrarse los malagueños? «Una ciudad que sale de la postguerra con la ayuda americana, esa leche en polvo que venía, ese hilito de esperanza para engancharse a una Europa que empezaba a respirar democracia», recalca, para explicar que esa vida se empieza a ver en los comercios, en una ciudad que «poco a poco camina con un paso más firme. Es importante el turismo, pero somos una ciudad importante desde los fenicios, hay una Málaga interior a la capitalidad de la Costa del Sol, por eso me fui al 54 y también por la nevada, una cosa tan inverosímil en la ciudad», añade.

Dice que el inspector Juan Sarmiento tiene mucho de él, también Almansa, con dos personalidades complementarias que crecen en una novela negra que va a tener continuación, pues Sarmiento irá, en una segunda entrega a la que ahora da forma, a Úbeda y luego a Jerez de los Caballeros. Salen muchas cosas de su infancia, agrega, como la calle Trinidad en la que vive Juan Sarmiento, pinceladas de la Semana Santa de cuando era pequeño y algunos restaurantes de la época, pues el elemento gastronómico también tiene importancia en sus trabajos. Díaz escribe también poesía, piezas que trata que se alejen de una concepción elevada del hecho poético. Asegura que el libro ha tenido muy buena acogida y que está abrumado por la porque muchos esperan ya esa segunda entrega en la que ahora trabaja.