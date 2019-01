Lucas, el primer bebé de Málaga y Andalucía

Se llama Lucas, pesa 3,470 gramos y ha venido "con ganas de fiesta" como dice su madre Mónica Martín. El primer bebé en nacer en un hospital público andaluz es malagueño y lo hizo a las 00.05 horas en el Materno Infantil.

"Ha sido muy rápido, en una hora y poco ya estaba de parto, no me lo esperaba", explica su madre tranquila, mientras el pequeño duerme. Una entrada de año diferente en la que asegura que mucha gente no ha podido comerse las uvas.

El parto ha sido rápido, natural y sin epidural porque Lucas no quiso esperar para llegar. "Ha tenido la puntualidad de un reloj estaba previsto para hoy", comenta Mónica. Sin embargo, ni ella ni su familia pensaban que en plena cena familiar se tendrían que ir al Materno ya que hasta horas antes se encontraba bien y sin molestia alguna. "Pensábamos que se retrasaría pero no", detalla mientras explica que se comenzó a sentir mal rato antes de ir a casa de su madre a cenar. Fue allí, sin apenas empezar la cena pero a la espera de que su marido David Torres comiera algo, cuando dijo sobre las 23.00 horas que debían irse al hospital. "Cuando llegué estaba de cinco centímetros ya", comenta.

Para esta pareja de autonónomos del Rincón de la Victoria es su segundo hijo: David, de tres años y tres meses es el mayor. "Mi padre y mis hermanas se han comido las uvas en coche mientras porque no han querido esperar", asegura. "Hemos empezado fuerte el año", dice feliz.

Lucas ha sido el primer bebé de la provincia pero no el único en esta noche de celebración. A las 03.24 horas llegaba en el Clínico Sheila, una pequeña de 2.900 gramos y 49 centímetros. Le siguió Luka, a las 06.00 horas, en el hospital Costa del Sol con 3.390 gramos y 50 centímetros. Hasta las 08.00 horas no se ha producido ningún nacimiento en los hospitales de Antequera, Axarquía y Ronda, según la Consejería de Salud.