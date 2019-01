Avalancha de compras en vísperas de Reyes

Aunque van buscando productos específicos, la mayoría se conforma con lo que haya, según las jugueterías - A la gran afluencia de personas que de por sí abarrotan las calles del centro en estos días y que quieren disfrutar de la iluminación navideña, un paseo o un cucurucho de castañas asadas, los últimos días de Navidad se unen aquellos que buscan desesperadamente el regalo perfecto para el día 6 de enero y que han convertido este rito en una tradición.

Casi tan típico como la cabalgata, los regalos, las comidas navideñas o los belenes en las casas son las compras de última hora. Si la Navidad supone para las jugueterías las mayores ventas del año, los últimos días son los más importantes para ellos bien porque la procrastinación, es decir, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy es de los deportes favoritos de la mayoría, o porque los encargados de regalar han tratado de encontrar hasta en el último rincón aquellos juguetes que llevan semanas agotados y ahora tienen que decantarse por otra cosa.

Para el gerente de Juguetes Carrión, Arturo García Carrión, ambos motivos son el combo perfecto para que desde el día 2 al 5 de enero esta mítica juguetería malagueña registre el 10 por ciento de la facturación anual. «Son los días más fuertes del año; es una locura la cantidad de gente que viene». A estas alturas son muchos los productos que faltan ya en las tiendas, por lo que la mayoría, cuando no hay lo que busca, se conforma con algo parecido, explica el gerente de Juguetes Carrión. Así lo cree también el propietario de Juguetes Mabel, Miguel Ángel Jurado, quien afirma que «vendes lo que tengas en la tienda, ya casi ni preguntan por los juguetes agotados cuando ven que no están en la tienda. La gente se conforma con lo que hay y no pierde ya tanto el tiempo». Para Jurado, la Navidad supone el 80 por ciento de lo que vende durante todo el año, y en los últimos 15 días lo nota mucho más, aunque el día 4 es el más fuerte para su tienda.

Juguetes más reclamados

En cuanto a los juguetes, según El Corte Inglés, las Bellies siguen siendo las muñecas más buscados, seguidas de las Pinypon y las Lol. Respecto a videojuegos, Fortnite y Fifa siguen siendo los más reclamados. Mientras que la Nintendo Switch, a falta del lanzamiento de la Playstation 5, está siendo uno de las compras más frecuentes, explican.

A El Corte Inglés «la gente viene sabiendo lo que busca en estos últimos días», aseguran, destacando que los días 3 y 4 son los «más importantes del año». El motivo para esta multinacional es claro: «siempre esperamos al último momento». También Toy Planet ve en los días 3 y 4 los de mayor afluencia. Según el gerente, Francisco Morilla, año tras año ven que se incrementan las ventas en estos últimos días, aunque este año asegura que este hábito de comprar a contrarreloj «está más bien tranquilo». Algo que sí nota Morilla es que suben mucho las ventas de juegos de mesa. En las dos últimas semanas de Navidad «vendemos al menos el 60 por ciento» porque «suelen ser un producto alternativo a cosas que no se encuentran o para personas a las que no sabes qué regalar».

Por su parte, para facilitar esta tradición la web de compras online Blog de Chollos aconseja utilizar Amazon Prime, Glovoo o el servicio de recogida de las tiendas.