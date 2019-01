Colectivos malagueños critican las tesis de Vox sobre violencia de género

Una de las últimas noticias sobre el cambio de Gobierno andaluz gira en torno a la propuesta de Vox que exige a PP y Ciudadanos que eliminen la Ley de violencia de género o no apoyará el pacto. Una línea roja que no ha sentado muy bien a los partidos afectados y, sobre todo, a las asociaciones y entidades que representan y trabajan en defensa del colectivo y califican esta propuesta como un «retroceso».

«Nos parece aberrante, es un retroceso impresionante el simple hecho de plantearlo», explica la presidenta de la plataforma Violencia Cero, Carmen Martín, entidad creada en 2002 y compuesta por 40 asociaciones de Málaga y provincia, áreas de igualdad sindicales y otros movimientos. «Este populismo derecha rancia está intentando quitar derechos que salvan vidas con la ley», manifestó la presidenta. Para ello recordó las 995 mujeres asesinadas por violencia machista y aseguró que las denuncias falsas representan el 0,005 por ciento del total, según dijo que corrobora el Consejo General del Poder Judicial, ante aquellos que argumentan que el porcentaje de mujeres que interponen denuncias falsas es superior a lo que sucede en realidad. «Tendríamos que combatir esa ideología que permite y posibilita que se asesinen y violen a mujeres», respondió.

La propuesta que defiende el partido de derecha es derogar la actual Ley de violencia de género para crear una de violencia «intrafamiliar» que no discrimine a los hombres, una medida que la representante del colectivo aseguró que no puede abordar la magnitud del problema en esa propuesta y recordó que la Constitución recoge la obligación de que los gobiernos pongan en marcha mecanismo ante aquellas situaciones que impiden la igualdad. «Tenemos derecho a vivir en paz y libertad y no vamos a permitir esto», indicó y aseguró que habrá movilizaciones y se contemplarán todas las propuestas necesarias por parte del colectivo en caso de que saliera hacia delante el sector.

La coordinadora en Málaga del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Moreno, declaró que el simple hecho de plantear esta propuesta «desprestigia a las mujeres», un debate ante el cual solicita al Partido Popular y Ciudadanos que «no se usen por un puñado de sillones los derechos de la mujer».

El IAM, institución que aborda desde diversas líneas de prevención, formación y actuación la violencia de género, es uno de los «blancos» de Vox, a juicio de Moreno, quien aseguró que sería uno de los primeros organismos en eliminar si del partido dependiera.

En cuanto a la idea que respalda Vox sobre que es necesario eliminar «las políticas de izquierda» para instaurar el cambio en Andalucía, la coordinadora del IAM Málaga declaró que la defensa de los derechos de las mujeres no es de izquierdas, se trata de un pacto a nivel estatal en el que Andalucía está a la cabeza con la aplicación de leyes de última generación.

El convenio de Estambul sobre violencia de género de 2014 amplió el concepto de violencia de género a más figuras que la agresión o asesinato de la mujer a manos de su pareja o expareja. Un concepto que ahora alcanza al acoso sexual, prostitución, matrimonio obligado, mutilación genital y que en España ya se ha firmado y consensuado aunque aún no está en vigor. Sin embargo, la última reforma de la ley de violencia en Andalucía es «pionera» al sí aplicar esa nueva denominación. «No se puede jugar con estas cosas, no puede ser una batalla de sillones», destacó. Aunque no cree que sea posible que Vox gane este pulso a Ciudadanos y PP por varias cuestiones, entre ellas, el movimiento feminista, una corriente «fuerte y cohesionada» que no permitirá que eso suceda bajo ningún concepto.