"Con Juanma Moreno en la Junta, Málaga dejará de estar maltratada"

Con todo y pese a estas expectativas, no variará «un ápice» su nivel de exigencia a la Junta

Pide agua. Y no pierde la oportunidad de destacar que la de Málaga es «excelente». Dice que ha dormido mal y que, en esas ocasiones, es importante beber para que la voz no se fatigue. Lleva ya dos reuniones y dos comparecencias ante los medios de comunicación. Y eso que es por la mañana. La actividad no cesa para el alcalde durante las fiestas navideñas. Francisco de la Torre afrontará en mayo unas nuevas elecciones en las que volverá a encabezar la lista del PP. Ocupa el cargo de regidor desde 2000, sumando mayorías absolutas a excepción de la última, que le obligó a sellar un acuerdo de investidura con Ciudadanos que le ha sostenido estos cuatro años. No le importaría reeditar este pacto. De momento, se muestra ilusionado con el posible cambio de Gobierno en la Junta y confía en que la ciudad sea tratada con más cariño.

¿Cómo digirió los resultados electorales del 2D?

Fueron unos resultados positivos en términos generales para toda Andalucía, porque suponen una oportunidad de cambio, que creo que nuestra región necesita, porque seguimos estando en cosas esenciales a la cola de España, como por ejemplo en educación y en éxito escolar. Además de que los fondos recibidos de Europa se han utilizado de manera francamente mejorable. Del mismo modo, durante todos estos años he notado muy poco cariño por la ciudad. Oportunidades y potencialidades de Málaga que, en el ámbito autonómico, no han sabido aprovecharse. Por ello, creo que se abre un escenario de mucha esperanza e ilusión para Andalucía y para Málaga.

¿Cómo califica los datos de su partido en la capital, donde el PP perdió las elecciones? ¿Cree que son extrapolables a mayo?

Estamos hablando de unas autonómicas, no de unas municipales. Así que desde esa perspectiva no son datos que se puedan analizar. El análisis hay que hacerlo a nivel regional. En unas elecciones locales los electores se mueven de una manera distinta, es lógico y natural. Influyen otras cuestiones, el programa que se elabore para el municipio, la confianza que tenga cada partido en su experiencia municipal. En las autonómicas no se juzga desde la perspectiva local.

¿Es pues el vecino el que elige al alcalde, más que al partido?

No me corresponde a mí, por pudor, analizar si el elector vota más a Francisco de la Torre que al PP. Suele pasar, pero no me gustaría insistir en esa línea argumental. En unas municipales entra en juego la oferta política pero también el afecto al candidato. Si nos alejamos del territorio pesa más la marca, si nos acercamos, juegan más los candidatos. Es lógico. Pasa en Málaga y en todos los municipios.

¿Cómo afronta, en el plano personal, los próximos comicios?

Con mucha ilusión. Con muchas ideas que van en la línea, coherentemente, con la que se han venido desarrollando estos años, pero lógicamente actualizadas. Y también con las ganas añadidas de poder encontrar un diálogo y una colaboración en el plano autonómico que, hasta ahora, no nos ha sido fácil. Han sido años de olvido, de mucha frialdad y de palos en las ruedas para muchos proyectos de la ciudad.

Habla de la necesaria alternancia de poder en el Gobierno de la Junta. ¿Usted no sufre desgaste?

Hay dos planos de desgate. El personal, aunque yo me siento fuerte y con vitalidad y, sobre todo, con más experiencia y con capacidad de analizar los temas desde una perspectiva más agudizada. Luego son los ciudadanos los que tienen que juzgar si el candidato despierta ilusión y confianza que son las claves que creo que, en cualquier elección, hay que plantear. El balance de lo realizado en los últimos años entre todos no puede ser más positivo. La ciudad de hoy es muy diferente de la que había hace 20 años. Hemos hecho unos cambios que están reconocidos por expertos y en los premios que la ciudad recibe cada año en todas las facetas. Y la propia imagen de la ciudad como referencia dentro y fuera de España está ahí.

¿Qué le empuja a volver a presentarse? ¿Qué queda por hacer?

Mejorar limpieza, crear un clima de cooperación entre los trabajadores y los ciudadanos, en la línea de la municipalización condicionada a la productividad. Potenciar más aún la Málaga cultural, prestando especial atención al auditorio. Pero no voy a descuidar el Festival de Cine, ni la actividad del Teatro, ni la calidad de nuestros museos. Queremos crecer en zonas verdes. Y la Málaga tecnológica tendrá aún más fuerza. Málaga no es solo una ciudad hermosa para ser visitada (somos la ciudad que más crece en turismo urbano en España en los últimos 15 años), sino también para vivir en ella, trabajar en ella e invertir en ella. Y queremos facilitar el emprendimiento y que las empresas vengan a Málaga.

¿Qué plantea como proyecto estrella? ¿El más tangible?

Todo esto será tangible y visible, pero quizás puedan serlo más los cambios previstos en la prisión provincial para convertirla en un gran centro cultural. O el proyecto en torno al convento de la Trinidad. También los cambios del Guadalmedina, aunque son más lentos por su propia tramitación urbanística y medioambiental, serán tangibles, puesto que servirán para conectar, con un espacio de encuentro, con calidad ambiental, las dos márgenes del río entre el puente de la Aurora y el de Armiñán... Iremos añadiendo cuestiones. Trataremos de que cada distrito tenga elementos y equipamientos culturales que sean de calidad y actúen de referente... Porque en la política, como en la vida, hay que plantear las cosas con perspectiva de futuro, aunque tu tiempo sea limitado. Así es como se trabaja con seriedad.

¿Cómo es hoy la relación con sus oponentes políticos?

Con Cs tenemos una relación más especial, teniendo en cuenta que son el grupo que firmó el pacto de investidura y que nos ha permitido ir sacando adelante nuestros compromiso políticos, presupuestos y las ordenanzas de cada año. Y con los demás grupos tengo una relación muy normal. Hemos sacado temas a veces con un grupo y no con Cs, aunque no ha sido lo habitual. Hemos encontrado comprensión en muchos planteamientos que se han hecho. Muchos de los acuerdos de pleno han sido por unanimidad.

¿Reeditaría el acuerdo con Ciudadanos si se dieran los números?

He de aspirar a tener mayoría absoluta, nos esforzaremos en esa dirección. Si no es así y es necesario reeditarlo, lo lógico y natural es hacerlo con Ciudadanos.

¿Cree que Vox entrará en el Ayuntamiento?

Pues no lo sé. No tengo encuestas propias directas de los últimos meses. Por mi parte tengo mi teoría sobre los grupos situados en los extremos. Si se gobierna bien, si se gestiona bien y se pone el bien común por encima de otras consideraciones, lo que viene a denominarse buena gobernanza, con estrategia de interés de ciudad y no de partido, no debe de ser fácil que crezcan estos grupos. Aunque de entrada quiero mostrar todo mi respeto a los votantes de Vox y de cualquier partido. En todo caso, considero que lo mejor es que se fortalezcan las posiciones moderadas en general, dentro del mapa político.

¿Pactaría con Vox si fuera necesario?

Pues dependería de las condiciones. Lo ideal sería lograr la mayoría absoluta y, si no, lo mejor sería que bastara con un pacto PP y Cs. Ese escenario, de entrada, no lo hemos tenido aquí. Vamos a ver qué ocurre en la Junta. Por lo que a mí respecta, trataré en el ámbito local de que no haya fallos de gestión que puedan estimular el crecimiento de estas posiciones, aunque de partida, insisto, todos sus votantes tienen mi respeto. Han votado lo que han querido y por que lo han querido.

¿Vox se parece más al PP o a Podemos?

Desde luego, en uno y en otro hay planteamientos populistas. Pero habría que hacer un análisis sociológico para profundizar más en las razones de voto, de uno y otro. No cabe duda de que su posición política está en la derecha de la derecha.

¿Qué sociedad es más democrática, la actual o la que hace 40 años aprobó la Constitución? Parece que últimamente cuesta trabajo aceptar el resultado de las urnas.

A veces pareciera que falta madurez democrática en ese sentido, pero yo creo que existe. En el fondo, la gente acepta el resultado, aunque pueda chocar y doler. No deja de ser humano. Pero al final la aceptación es evidente. Que un partido ultra entre en las instituciones tiene un aspecto negativo, y es que el votante solo se encuentra satisfecho si vota esas posiciones más extremas; pero luego también tiene un elemento positivo, es decir, al entrar, sus posiciones dejan de ser tan extremas, porque la realidad los pone en su sitio al enfrentarse a la vida real y tener que dejar en segundo plano la utopía. Inevitablemente llegan a la moderación. Insisto en que para frenar el crecimiento de estos fenómenos hay que hacer bien las cosas, con honestidad y con sentido de servicio al bien común. Así que está en nuestras manos. Hagámoslo dentro del marco de convivencia formidable que nos ofrece la Constitución. Ha habido fallos y España no estaba bien preparada para afrontar la crisis, pero por ello no hay por qué hacer volar el sistema.

¿Cómo se puede compaginar defender la segunda descentralización, como usted no se cansa de repetir, con querer suprimir el Estado de las Autonomías para devolver las competencias a Madrid?

Sin querer dar lecciones a nadie, lo que le diría a los dirigentes y votantes de Vox es que, de lo que se trata es de que las autonomías funcionen bien. Si esto hubiera pasado, no tendríamos los problemas que tenemos. Habría menos gasto público, se hubieran incorporado menos funcionarios, decenas de miles, que a lo mejor no son necesarios. Si se hubiera propiciado la descentralización local, es decir, haber pasado desde el principio competencias al ámbito local, como insisto la educación, habríamos tenido una administración autonómica más correcta en su tamaño y equilibrada. Y sobre todo, con más cercanía a los problemas de la gente. Una democracia participativa necesita estar cerca. Estoy convencido de que el votante de Vox también cree en la participación, porque les gustaría opinar e influir en el Gobierno. Si volvemos a centralizarlo todo en Madrid, nos podemos equivocar gravemente.

¿Qué espera de Juanma Moreno si finalmente es investido presidente de la Junta? ¿Dejará Málaga de estar maltratada, como usted sostiene?

Él conoce la potencialidad de Málaga, como malagueño. Pero cualquier presidente o presidenta que hubiera lo normal y lógico es que una ciudad dinámica en una provincia tan estupenda hubiese sido aprovechada y utilizada a la hora de competir en España y Europa. Y ha pasado lo contrario. Increíble. En 1986, al entrar en Europa, no solo nos abrían los fondos europeos sino que también podías aspirar a convertirte en sede de los nuevos organismos que se crearan. Y teníamos todas las bazas. ¿Qué ciudad había en España con más razones para acoger alguno de ellos? Si somos la ciudad más grande sin ser capital autonómica. Si tenemos un magnífico aeropuerto con muchas conexiones europeas. Y un marco de vida formidable. Siempre hemos sido una ciudad atractiva, pero nunca ha sido bien utilizada. La Agencia de Registros y Marcas fue a Alicante porque Andalucía no defendió a Málaga. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Falta de cariño? ¿Maltrato? Es una irreponsabilidad hacia una ciudad. Y podría poner más ejemplos. Tantos y tantos... Eso con Juanma Moreno no pasará, estoy convencido.

¿Si no se cumplen estas expectativas, va a seguir siendo tan incisivo en su oposición a la Junta?

No voy a cambiar un ápice. Ni voy a intensificarlo ni voy a reducirlo. Porque lo dicho lo digo coherentemente. Sin estrategias políticas. Estoy convencido de lo que pido. Tenemos razones para ello. Demasiadas oportunidades hemos perdido ya, no solo Málaga, sino la región. Hubiera sido magnífico haber podido ser candidata a albergar la Agencia Europea del Medicamento, pero la Junta no se movió. El Gobierno de España también se equivocó presentando a Barcelona, confiando en que así se calmaría el movimiento independentista. Pero en Andalucía había una alternativa sólida, la nuestra, infinitamente mejor que Barcelona, por razones políticas y por competitividad. Pero no se hizo. Y me duele enormemente.

¿Ve a Elías Bendodo como posible consejero de la Junta?

Se habla de ello. Nos viene bien que tengamos gente de Málaga en el ámbito de las responsabilidades de Gobierno autonómico. Es siempre positivo. Y Elías conoce muy bien la realidad de Málaga ciudad y de su provincia, aunque no podamos pedirle que solo se ocupe de los temas de Málaga.

¿Piensa nombrar alguna vez a algún sucesor? Porque todos sus hipotéticos delfines han terminado siendo morralla, usando símiles marineros...

A mí no me corresponde ese tipo de designaciones. Mi compromiso sí está en hacer la mejor lista posible. Tenemos muy buena gente en el equipo actual, que está ahí, pero yo puedo abrir un poco la vista y el horizonte para mejorar.

¿Qué es lo primero, lo más urgente, que va a pedir al nuevo presidente de la Junta?

Apostaría por lo que suponga una mejor relación coste-eficacia. Es decir, que con pocos recursos, resolvamos muchas cosas. Y aquí podríamos situar los problemas de inundabilidad de Málaga. Un asunto grave que ha llegado a frenar inversiones en la ciudad, en el polígono Guadalhorce. Hay que arreglarlo cuanto antes. Y otra cuestión urgentísima sería desbloquear de una vez las obras para construir el carril Bus-VAO de acceso al Parque Tecnológico. La Málaga tecnológica no puede ser solo el PTA, porque si hay problemas ahora con 20.000 trabajadores no quiero pensar los que puede haber con 30.000 o 40.000. Se quedaría chico todo lo que se haga. Por ello es necesario crear nuevos espacios capaces de atraer a estas empresas o los proyectos de ampliación ya existentes.