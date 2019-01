Las comidas y cenas navideñas disparan las consultas a los alergólogos en enero

Marisco y frutos secos son los productos que más reacciones desencadenan y el hecho de comer o cenar fuera de casa aumenta mucho el riesgo

­La temporada de comidas y cenas navideñas toca a su fin y con él llega una de las épocas del año de mayor trabajo para los alergólogos. Las consultas a estos especialistas durante el mes de enero se incrementan debido al tipo de productos que se consumen estos días y sobre todo a la mayor tendencia a comer fuera de casa. Un incremento de actividad notable como ocurre en primavera, la época de mayor actividad para estos especialistas.

Dentro de los menús navideños, los frutos secos son de los productos que más alergias desencadenan. «Hay que tener en cuenta que se usan en un sinfín de comidas típicas de estas fechas. Están en los turrones, en los polvorones o directamente en las salsas con las que cocinamos los alimentos», señala Francisco Javier Fernández, responsable del servicio de Alergología del Hospital General de Alicante.



Proteínas

Las proteínas de los frutos secos son muy similares a las de los ácaros y el polen, por ese motivo, muchas personas sensibles a estos alérgenos pueden sufrir urticaria al ingerirlos. Una reacción que además se ve potenciada «si al mismo tiempo se realiza algún tipo de ejercicio físico, se consumen antiinflamatorios o se bebe alcohol, algo muy habitual en estas fechas y que desencadena una reacción alérgica mucho más virulenta», matiza Fernández.

El marisco es otro de los productos que más alergias causa durante estas fiestas. El causante de esta reacción es, de nuevo una proteína, que provoca una reacción muy fuerte e «incluso cuando el marisco se está cocinando a través de los vapores que desprende».

Aunque la mayoría de los casos de alergia que se producen estos días son leves, la mitad de las reacciones tratadas en urgencias suelen estar provocadas por la ingesta de algún alimento, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

El hecho de comer fuera de casa también hace que estemos expuestos a más riesgos. En las consultas de alergología, siempre se recomienda a los pacientes que estos días no salgan de casa sin las inyecciones intramusculares de adrenalina, el tratamiento más eficaz ante un shock anafiláctico, que es la reacción más extrema ante una alergia y que puede provocar la muerte en cuestión de minutos, ya que quien lo padece no puede respirar. La prevención es clave, ya que la mayoría de estas reacciones se producen dentro de los 30 minutos posteriores al consumo del alimento.

Los especialistas aconsejan que si se come fuera de casa se opte por menús adaptados, además de avisar al camarero de la alergia para asegurarse de que no servirá nada que no se pueda tomar. A la hora de comprar alimentos hay que revisar bien las etiquetas y tener en cuenta que ciertos alimentos, como el paté, pueden contener trazas de leche o huevo que pueden causar problemas a los alérgicos.

Durante esta fiestas también se produce un incremento de los casos de alergia entre los niños. Entre un 4 y un 8% de la población infantil padece alergia alimentaria y los alimentos que la causan son el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado, el marisco, las legumbres y las frutas, por ese orden, según la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP).

La mayoría de las reacciones anafilácticas en niños se producen como consecuencia de la ingesta accidental de alimentos y una de cada cinco ocurre fuera de la vivienda, según las últimas cifras. En navidades son más habituales los descuidos o que la persona que prepara los menús no esté bien informada, por lo que los riesgos son mayores, más si cabe cuando en los últimos años es muy frecuente que esas celebraciones se hagan en restaurantes.

Por su parte, las consultas que más se repiten estos días en los centros de salud están motivadas por los empachos.

«En los más jóvenes provoca problemas digestivos, diarreas, gastritis y en los mayores estreñimiento», señala Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿El remedio? «Dieta blanda, mucho líquido y Primperan y en el caso de los mayores, laxantes naturales como las sopas y los caldos».