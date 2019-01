"Tenemos una oportunidad para reconvertir el Regional en el gran hospital de crónicos"

En su currículum también figura que formó parte del grupo de expertos de la nueva infraestructura hospitalaria que se quiere construir en la ciudad - Califica como "fantástica" la tesitura que genera el nuevo hospital para reordenar el sistema actual en Málaga, centrado en pacientes agudos

­El tercer hospital es una incógnita y una oportunidad para reestructurar la sanidad e integrar a los enfermos pluripatológicos, según el doctor Ricardo Gómez. Uno de los desafíos del siglo XXI.

Desde hace algo más de un mes es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, ¿qué retos asume en este nuevo cargo?

El reto va a ser poner en valor nuestra especialidad, que la definiría como la gran desconocida entre las especialidades médicas en España, teniendo en cuenta que somos la más importante a nivel médico hospitalario pero tenemos poca visibilidad. Somos responsables del 20% de las altas hospitalarias en el país, según datos oficiales en 2015. Damos más de 700.000 altas y, si nos centramos en adultos con patologías, somos la especialidad con más actividad. Por ejemplo, el 60% de las altas de insuficiencia cardiaca las firma el servicio de Medicina Interna y más del 40% de las infecciones que generan los ingresos hospitalarios... En el entorno sanitario somos muy conocidos porque nos valoran muchos pero nuestra visibilidad a nivel social no va en paralelo.

Esta entidad reconoció hace unos meses a la unidad del Hospital Regional que también dirige, ¿qué se ha hecho para que haya sido reconocida?

Dentro de sus servicios está la apuesta por la excelencia; no solo queremos dar visibilidad, también queremos auditar si lo hacemos bien o no y poner en valor aquellas unidades que cumplen estándares. Se trata de una auditoría externa y pasamos todas las acreditaciones aunque hay que decir también que en 2012 la Agencia de Calidad Andaluza acreditó el servicio como excelente. Todo esto es mérito de los profesionales médicos, enfermeros, auxiliares y administrativos del servicio que están implicados en intentar ser mejores en beneficio de los pacientes.

¿Alguna novedad a incorporar en la unidad en este nuevo año?

El 2019 será importante. Vamos a empezar a potenciar e implementar el plan de crónicos en los centros de salud, que facilitará el manejo compartido de los pacientes crónicos con patologías complejas, fortaleceremos la comunicación y habrá un censo de pacientes crónicos complejos, los cuales demandan mucha asistencia sanitaria a nivel de consulta, hospitalización y urgencia. Vamos a tener también consultas de puertas abiertas para prevenir ingresos hospitalarios y vamos a potenciar la atención domiciliaria con la intención de que estos pacientes pasen el mayor tiempo posible en sus domicilios. Son planes individualizados de cuidados que requieren un abordaje continuo.

El 45% de la población andaluza tiene una enfermedad crónica, según la asociación de pacientes de Málaga, un dato extrapolable. ¿Cuáles son las principales?

La prevalencia de las enfermedades crónicas en la población adulta española y malagueña es de alrededor del 50% pero ponemos el acento en ese 5% que tiene multicronicidad y multimorbilidad; pacientes de edad avanzada con varias enfermedades que requieren un enfoque integral y evitar un defecto frecuente del sistema actual como es la hiperespecialización de un modelo fragmentado.

Las principales patologías son las cardiorrespiratorias crónicas, las patologías respiratorias, las enfermedades neurológicas degenerativas como la demencia y las metabólicas como la diabéticas. También están los pacientes oncológicos en fase muy avanzada que requieren de cuidados paliativos o los supervivientes de cáncer que desarrollan patologías asociadas.

Con el futuro tercer hospital el Regional quedaría para los pacientes subagudos, ¿es la solución para este tipo de pacientes?

Muchos profesionales sanitarios y gestores tienen claro que el modelo hospitalario actual, que es de éxito para la patología aguda, no da una respuesta adecuada al desafío de abordar la cronicidad y la pluripatología, por lo que hay que reordenar la asistencia hospitalaria. En el hospital del futuro habría dos subtipos; uno para pacientes agudos con todo estandarizado, que dan buena respuesta a los infartos, ictus... El problema está surgiendo en el que tiene múltiples patologías y el nuevo hospital tecnológico puede ser una fantástica oportunidad para reconvertir el actual Hospital Regional en el gran hospital de crónicos de la ciudad. Se puede trabajar para que sea un paciente activo y con buena calidad de vida.

Mientras se construye, ¿cómo se gestiona? Málaga no tiene infraestructura para estancias medias de crónicos.

Adolecemos de un centro de media estancia que apoye a los hospitales agudos, es un déficit que tenemos, pero el enfoque que queremos darle al futuro hospital no sería solo de media estancia. Tendría tres áreas: rehabilitación, cuidados paliativos y atención crónica. Hablaríamos de todas las ventajas tecnológicas de un hospital de agudos y todas las ventajas de un hospital crónico. No existe ninguno en Andalucía aún. El «mientras que» nos preocupa mucho y los planes de crónicos que he comentado antes van en esa línea. No vamos a esperar al nuevo hospital.

¿Tiene Málaga en la actualidad las infraestructuras necesarias para abordar a estos pacientes?

Existe un déficit de camas hospitalarias. No hay camas para agudos y muy en especial para crónicos, que son los que colapsan el funcionamiento del hospital, ya que ingresamos con patologías crónicas agudizadas en un hospital regional, cuando este tipo de pacientes tendrían que ingresarse y tratarse con garantías adaptadas a sus características ya que muchos tienen riesgos de sobreinfecciones. Con más de 10 medicamentos por paciente, eso debe tratarlo alguien experto. Muchos sufren también el síndrome confusional, un deterioro agudo de sus funciones cognitivas, o la inmovilización es algo tremendamente frecuente, al igual que la desnutrición hospitalaria ya que nuestros hospitales de agudos no están bien adaptados para mantener las necesidades nutricionales de estos pacientes.

El profesional de Atención Primaria va a tener más margen para solicitar pruebas o utilizar herramientas básicas, ¿será positivo para adelantar diagnósticos y, en especial, para los pacientes crónicos?

Defendemos que la Atención Primaria constituye la piedra angular del sistema público sanitario y hay que dotarla de medios y recursos humanos ya que los médicos de familia son tan especialistas como los hospitalarios. Es la única forma de poner el foco en la Atención Primara como entrada a la sanidad.

La prevención es otra de las líneas que trabaja su sector, ¿hace la población todo lo que debe?

Evidentemente, no. A nivel de ciudadanía y medios de comunicación se pone mucho énfasis en los avances farmacológicos y hay una enorme fascinación por la tecnología médica pero damos poca importancia al estilo de vida y los factores socioeconómicos. Muchas enfermedades crónicas que son el desafío del siglo XXI responden no solo al envejecimiento, sino a un estilo de vida inadecuado como por ejemplo la pandemia de obesidad y diabéticos que tenemos. Los factores socioeconómicos son determinantes para los resultados de salud. La pobreza, la falta de cultura o la soledad podríamos considerarlos unos asesinos en serie porque tienen un terrible impacto en la salud y determinan en gran medida la calidad de vida de la población.