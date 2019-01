Bendodo garantiza que se va a producir el cambio político en Andalucía

"El cambio se va a producir y el cambio lo va a liderar Juanma Moreno, estoy convencido". El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, se ha mostrado rotundo sobre la materialización de un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox, y que sirva para elevar al candidato popular a la presidencia de la Junta. La voluntad de cambio expresada después del 2 de diciembre por los actores implicados afronta una semana clave. De las negociaciones que se reanudan hoy después del parón navideño, el PP quiere salir de esta semana con los votos suficientes para investir a Moreno. Es decir, sumar los escaños (PP 26, Cs 21, Vox 12) que dan para superar la mayoría absoluta exigida que si sitúa en 55. Al margen de las negociaciones que se están produciendo hoy en Madrid entre los secretarios generales del PP y Vox, Teodoro García Egea, y Javier Ortega Smith, respectivamente, Bendodo ha insistido en que su formación sigue negociando con Marín en Andalucía. La negociación a nivel nacional la estaría imponiendo Vox. A pesar de la tensión de los últimos días, ficticia o no, Bendodo ha subrayado que "ninguno de los tres partidos podemos renunciar a que se produzca el cambio". El foco, en la rueda de prensa convocada para anunciar la prolongación del acuerdo entre La Noria y La Caixa, ha estado en el futuro político de Andalucía.

El también presidente del PP de Málaga, que volverá a desplazarse mañana a Sevilla para "cerrar los últimos flecos", no ha querido despejar las demás incógnitas que rodean la formación del nuevo gobierno de coalición entre el PP y Cs. El reparto de las consejerías se podría anunciar a finales de semana, fecha que se ha marcado como límite. Si la investidura de Moreno se quiere sacar adelante a mediados de enero, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, no podrá demorarse para designar a un candidato. Podría reunirse el jueves con los portavoces de los partidos y fijar el nombre al día siguiente. En la estructura que Cs ha filtrado a los medios de Madrid, el número de consejerías se reduce a diez, y se repartirán de manera equitativa. Cinco por cada formación. El nombre de Bendodo está en todas las quinielas. Fuentes del PP consultadas dan por hecho su marcha a la política regional, aunque él ha insistido en mantener la incertidumbre. Hasta el momento. "El camino es la meta. Me siento útil en el equipo de Juanma Moreno. Si se produce el cambio, es más que suficiente para mí", ha dicho para mantener los subterfugios.

Más allá de especulaciones, Bendodo sí ha dado muestras de que piensa ya en su futuro político en clave regional. Preguntado por el hecho de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya no lo vea como el número dos en su candidatura municipal, Bendodo se ha mostrado, relativamente, desinteresado, aludiendo a que le compete al comité electoral formalizar las listas. Un claro giro en su discurso, ya que, hasta el momento, preguntado por este mismo asunto, solía insistir en que el tenía un pacto con De la Torre para ir de dos. "El tándem ha funcionado muy bien hasta el momento", era una de las frases más recurridas.