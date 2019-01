Los perros de la Policía Local no patrullan al no cubrirlos el seguro

Una pregunta del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga ha servido para que se haga público que los perros del subgrupo de la Unidad Canina de la Policía Local lleven sin patrullar desde el pasado 30 de noviembre, una vez que expiró el contrato con la empresa que surte al cuerpo de estos animales. En este periodo no están cubiertos, como ha reconocido en una respuesta a la pregunta de la formación naranja el equipo de gobierno, por los seguros de responsabilidad civil suscritos por el Consistorio, una situación que se subsanará una vez se firme el nuevo contrato, algo que ya está en marcha.

Así, en un escrito enviado al alcalde, Francisco de la Torre, Ciudadanos explicaba que había recibido diferentes denuncias de que la Unidad Canina de la Policía Local, adscrita a los Grupos Operativos de Apoyo (GOA), tiene a sus perros, destinados a cuestiones como droga o terrorismo, sin patrullar «debido, al parecer, a unos problemas relativos a sus correspondientes seguros».

Preguntas de Ciudadanos



Además, la formación que lidera Juan Cassá en el Ayuntamiento de Málaga hacía, tras poner en conocimiento del regidor malagueño estos hechos el pasado 13 de diciembre, tres preguntas: «¿Cuáles son estos problemas? ¿Desde cuándo se vienen produciendo? Y, por último, ¿cuándo está previsto solucionar esta cuestión?».

En un escrito firmado por el edil de Seguridad, Mario Cortés, el pasado 21 de diciembre, este señala que «los perros utilizados por el subgrupo Unidad Canina no son propiedad del Ayuntamiento de Málaga, se utilizan en virtud de un contrato menor suscrito por una empresa privada». Este contrato expiró, por tanto, el 30 de noviembre pasado. «En estos momentos, por lo tanto, a pesar de la buena disposición de los propietarios de los perros, no es posible la prestación de servicios policiales porque, ante cualquier eventualidad, no estarían cubiertos por el seguro de responsabilidad civil suscrito por el Ayuntamiento». Se trata, por tanto, de un problema coyuntural, dado que los problemas se producen desde que expiró ese contrato el 30 de noviembre.

Más presupuesto



«Se ha propuesto el aumento de la dotación presupuestaria para este servicio de cara al ejercicio 2019 y, con antelación suficiente a la finalización del contrato menor, se realizaron, por parte de la Policía Local, los correspondientes trámites administrativos ante el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Málaga para la formación del nuevo contrato, esta vez por un procedimiento abierto dada su cuantía, estando a la espera de la realización de los trámites que correspondan», informa Mario Cortés en una de las respuestas al grupo municipal de Ciudadanos en el Consistorio malagueño. Es decir, que el problema ya está en vías de solución.

Gestiones y solución



Eso sí, ha costado, según se desprende de sus palabras. «Todos los intentos que desde la Policía Local se han hecho ante los órganos competentes del Ayuntamiento para buscar una alternativa contractual transitoria hasta la adjudicación del nuevo contrato no han ofrecido soluciones viables».

Por tanto, «la Unidad Canina sigue haciendo instrucción y adiestramiento de los perros en nuestras instalaciones, pero no presta servicio en las vías públicas a la espera de la entrada en vigor de un nuevo contrato», añade el equipo de gobierno en su respuesta a Ciudadanos.

La Unidad Canina de la Policía Local es uno de los subgrupos más apreciados por los malagueños y participa habitualmente en exhibiciones para escolares.