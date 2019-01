El candidato del PSOE a la alcaldía fija 2019 como "el año del cambio"

El portavoz municipal y candidato socialista a la alcaldía, Daniel Pérez, destacó ayer que 2019 es el año en que va a producirse el cambio esperado y necesario en la ciudad de Málaga «tras casi 25 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Popular y 20 con Francisco de la Torre como alcalde» de la capital.

El dirigente socialista resaltó que «el acuerdo de presupuestos municipales alcanzado por Partido Popular y Ciudadanos para el presente ejercicio no resuelve los grandes problemas que tiene la ciudad al mantener el expolio de las plusvalías por herencia y no afrontar la falta de limpieza y el abandono que sufren los barrios».

«Pese a que Ciudadanos lleva mucho tiempo haciendo campaña por la reducción de impuestos, ahora ha pactado con el Partido Popular manteniendo las plusvalías por herencia. No ha logrado una rebaja real y la conclusión es que los malagueños y malagueñas seguirán teniendo que pagar por heredar las casas que sus padres y madres han pagado con mucho esfuerzo», relató.

«Son unas cuentas que no abordan el necesario plan de choque para acabar con los graves problemas de limpieza que tiene Málaga. Los malagueños y malagueñas pagan 100 millones de euros en un servicio de limpieza y sin embargo ven cómo la suciedad está presente en sus calles y barrios», insistió el responsable socialista, que critica unas cuentas que no responden a las necesidades que tiene la ciudadanía.

«Seguimos echando en falta también medidas para abordar los graves problemas de movilidad y en los accesos al Parque Tecnológico, que representa el 20% de la riqueza de la ciudad, o en el caso del río Guadalmedina que, tras las innumerables denuncias que hemos formulado junto con vecinos y vecinas por la suciedad presente, sigue adoleciendo de un plan de futuro ambicioso», dijo.

«Por consiguiente, el acuerdo de presupuestos no recoge innumerables problemas que existen en la ciudad y no responde a las necesidades que tienen los malagueños y malagueñas y que nos llevan tanto tiempo trasladando. No es más que un acuerdo en el que Juan Cassá no ha logrado absolutamente nada y se ha dedicado a actuar como una veleta porque desconocemos por completo cuál es el rumbo de su dirección política», añadió. «Nos tememos, no obstante, que este acuerdo de presupuestos puede ser un preludio de un posible acuerdo de gobierno para la próxima legislatura. Sería ya 30 años de gobierno del PP en la ciudad de Málaga, con un alcalde agotado y sin ideas como Francisco de la Torre», manifestó el portavoz municipal.

Frente a esto, Pérez resaltó que «hace falta una regeneración en el Ayuntamiento, que abra sus puertas y se dé paso a una nueva generación y un cambio político».