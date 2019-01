Málaga celebra este sábado la primera marcha en memoria de las faeneras

Málaga celebrará este sábado a las 11.00 horas, la primera marcha en memoria de las faeneras malagueñas, que el 9 de enero de 1918- hace hoy 101 años- salieron a la calle para exigir la bajada de los precios del pan y de los productos básicos, y reivindicar las injusticias sociales que sufrían en la época. Durante tres días, estas mujeres trabajadoras encabezaron la primera revolución obrera y feminista de la ciudad, y consiguieron sus objetivos, a pesar de que las manifestaciones finalizaron con cuatro muertos- dos hombres y dos mujeres- 17 heridos por parte de las fuerzas de seguridad, y con Málaga en el punto de mira de toda España.

Para conmemorar la lucha de éstas "grandes olvidadas", la Plataforma por la Memoria de las Faeneras de Málaga de 1918-2019 realizará un recorrido, que saldrá desde el monumento de Blas Infante- ubicado tras el edificio de antiguo Correos- y desde allí se cruzará el puente realizando un pasacalles por el centro, pasando por calle Córdoba, calle Nueva, la Plaza de la Constitución, calle Larios y culminando en la Plaza de la Marina. En la marcha, las integrantes de la plataforma irán vestidas de faeneras y utilizarán cánticos y gritos que usaban éstas mujeres durante sus manifestaciones. Además, en el día de hoy, la historiadora e investigadora María Dolores Ramos realizará una conferencia gratuita para conocer más sobre historia de esta revolución y la lucha de estas mujeres en la Biblioteca de la avenida Europa a las 19.00 horas.

En el aniversario del inicio de las protestas, las portavoces de la Plataforma por la memoria de las Faeneras de Málaga han lamentado que en los ciudadanos no conozcan la historia de la ciudad y la gran revolución que iniciaron éstas malagueñas. "La sociedad actual no sabe que el principio de las primeras revoluciones de Europa fueron malagueñas, que estas mujeres, sin conocimientos pero con mucha dignidad y coraje salieron a la calle, a luchar y exigir sus derechos. No vamos a permitir que su historia quede en el olvido", señalaba María Ángeles Rubio, representante de la asociación.

Además, durante la rueda de prensa para conocer los actos por el aniversario, la plataforma ha incidido en la similitud que tienen las protestas actuales con las que hacían las faeneras en 1918, y en la importancia que tiene, por este mismo motivo, participar en la marcha: "Fueron mujeres que sin redes sociales consiguieron organizarse y exigir con valentía la bajada de los precios del pan, de los alimentos, pedían el alquiler de una vivienda digna o la reducción laboral para las madres. Las mismas peticiones que seguimos reclamando hoy en día", apuntaba Alicia Morales, portavoz.

Del mismo modo, los integrantes lamentaban que la ciudad no divulgue la historia de las faeneras y que por ello, la plataforma haya nacido con este objetivo. "El año pasado pusieron una placa en la plaza Poeta Alfonso Canales por el 100 aniversario y se acabó. No queremos que se convierta en algo institucional, solo que se sepa que es historia de Málaga y ha sido la lucha del pueblo, de mujeres trabajadoras y malagueñas", sentenciaba María Ángeles Rubio.