Los niños de Teatinos vuelven de la Navidad sin poder usar aún sus aulas prefabricadas

­Después de las vacaciones de Navidad, tampoco. Los alumnos de Teatinos que desde el pasado mes de septiembre dan clases en las salas de TV de la Residencia Andalucía, todavía no pueden ocupar las aulas prefabricadas donde iban a ser escolarizados de forma provisional, y durante este curso, mientras concluyen las obras de construcción del nuevo instituto. Los padres consideran que la situación es «lamentable» y aseguran que aún no tienen noticias de cuándo será el traslado a estos barracones, situados en el recinto de la Universidad Laboral.

La esperanza de las familias era que después de este periodo de descanso, coincidiendo con las fiestas navideñas, estas unidades pudieran entrar en servicio después de largos meses de espera. Ayer, sin embargo, los escolares regresaron a sus pupitres en la Residencia Andalucía, un lugar que, según Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo, que desde hace más de 15 años reclama la construcción de este instituto en Teatinos, «no están acondicionadas para llevar a cabo esta labor docente».

«No nos dan ningún tipo de información ni de explicación a las familias», vuelve a criticar Villanueva, que no concibe tanta demora por parte de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, los 180 alumnos afectados siguen dado clases en una sala «que no reúne las mínimas condiciones, porque son salas de ocio que no están previstas para tener uso docente y tienen columnas en el medio que dificultan la visibilidad», explica. Además, los alumnos tienen que compartir el baño con los residentes, «personas que los utilizan para asearse y ducharse ya que esto no deja de ser una invasión de su espacio», asegura.

Las obras del instituto van cumpliendo los plazos previstos, pero no podrá entrar en servicio hasta el mes de septiembre, ya en el curso 2019/2020. De ahí que la Junta aportara como solución alternativa, «en el mes de abril», recuerda Villanueva, la construcción de estas aulas prefabricadas que tenían que haber estado terminadas en septiembre. Iniciado ya el segundo trimestre, no están en uso.

Prometo critica la falta de diligencia de la Junta de Andalucía y califica de «falta de previsión» estos constantes retrasos. Villanueva recuerda que el «26 de abril la consejera, Sonia Gayá, informó en el Parlamento andaluz, a raíz de una pregunta parlamentaria de IU, que los niños de Teatinos serían escolarizados en aulas prefabricadas en la Universidad Laboral. Si ya habían tomado esta decisión de forma unilateral, a pesar de que contaban con parcelas alternativas que se habían ofrecido, no entendemos tanta demora», explica la portavoz.

«No son capaces de terminar ni lo provisional», señala Mar Villanueva, quien también recuerda que la última vez que supieron algo del tema, la Delegación tenía que aportar una serie de documentos requeridos por el Ayuntamiento para autorizar la ocupación de los barracones.