Piden que los presupuestos de 2019 incorporen la perspectiva de género

En plenas negociaciones sobre la formación del próximo Gobierno andaluz y las exigencias de Vox a PP y Ciudadanos para retirar la ley andaluza de Violencia de Género, el grupo de IU-Málaga para la Gente en el Ayuntamiento ha presentado una moción a la próxima Comisión de Pleno de Derechos Sociales para obligar al equipo de gobierno a pronunciarse al respecto. El punto más destacado es que solicitan el diseño de los presupuestos municipales de 2019 incorporando la perspectiva de género, un proceso que deberá ser monitorizado por el Área de Igualdad, enmarcada en Derechos Sociales, a través de la Comisión Transversal (con representación de todas las áreas del Ayuntamiento).

Asimismo, propone más acuerdos: realizar una evaluación de la ejecución del plan transversal de género de la ciudad, «evaluando sus dispositivos organizativos y económicos, sus acciones y su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía malagueña y en particular de las mujeres» y hacer un informe del impacto de género en los presupuestos municipales de 2017 y 2018, solicitando a las diversas áreas municipales los datos desagregados por sexo, de modo que se disponga de información fidedigna acerca de la perpetuación de situaciones de discriminación de género, así como «los cambios provocados por las acciones del plan transversal desarrolladas hasta este momento».

Hay otros dos puntos sobre los que se pide posición y voto a los diferentes grupos políticos: realizar el presupuesto global del plan transversal de género, detraer lo ejecutado durante sus años de vigencia y establecer las dotaciones presupuestarias que serían necesarias para su ejecución en los próximos años, mediante una planificación concreta de objetivos, acciones y recursos por año; e incrementar las partidas destinadas en las cuentas municipales a políticas de igualdad, así como las partidas del programa presupuestario destinado al plan municipal de intervención psicosocial y sanitaria en prostitución y al programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género o en riesgo de exclusión social.

En la moción, IU-MpG señala que el Ayuntamiento diseñó un plan transversal de género con el fin de disponer de una estrategia a medio y largo plazo con el fin de lograr la igualdad real. En ese plan, se incluía la transversalidad como principio rector de la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales, dado que la desigualdad opera en el ámbito laboral, urbanístico, el de la participación política, la educación y los planos afectivo y sexual. «Pues bien, desde 2009, el año que se aprobó el primero de los planes transversales de género de la ciudad creemos que no se ha avanzado lo suficiente en su ejecución, y esta falta de impulso no sólo se debe a los recortes sociales de los últimos años, sino a que también en algunos ámbitos de la esfera municipal no se ha tenido en cuenta la transversalidad y no se han ejecutado ni tomado las medidas de impulso adecuadas».

Al final del mandato, cree IU-MpG, «nos encontramos en un momento oportuno para evaluar las acciones realizadas, los dispositivos creados, el impacto de los mismos y la consecución de los objetivos planteados. El seguimiento y la evaluación continua del plan transversal de género nos permitiría valorar su calado y también permitirá su revisión y reformulación».

Recuerda el grupo la brecha salarial de más del 30% o el crecimiento del desempleo entre las mujeres, así como que el 80% de los contratos a tiempo parcial se hacen a féminas.