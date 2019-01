Custodia Compartida Málaga exige la derogación de ley de Violencia de Género

La asociación Custodia Compartida Málaga se concentrará el próximo martes a las 11.30 horas, en la puertas del Ayuntamiento de la ciudad, para exigir la derogación de la Ley de Violencia de Género del estatuto autonómico, y que en su lugar se implante una de violencia intrafamiliar "que proteja de igual modo a hombres y mujeres" ya que, según comunica la organización, "la violencia no tiene género".

Según su presidenta Asunción Vives, "mientras los chiringuitos feministas" se reúnen ese mismo día en Sevilla ante el Parlamento andaluz, padres, madres y familiares de la asociación, y personas a favor de la ley intrafamiliar- que Vox ha intentado implantar en Andalucía y lleva en su programa político- acudirán a esta cita en las inmediaciones del Consistorio malagueño, para denunciar que la Ley de Violencia de Género es "discriminatoria, anticonstitucional y denigra a la figura masculina". "Hay muchos hombres afectados por las denuncias falsas de mujeres que se amparan a esta ley de violencia machista, sobre todo padres que pierden custodias, sus derechos como personas y quedan estigmatizados de por vida. Hay que protegerles también a ellos", sentencia Vives.

A pesar de que a la cita acudirán representantes del partido de extrema derecha, la asociación indican que su carácter es "apolítico e independiente" de cualquier ideología, y puntualizan que están a favor de una ley intrafamiliar porque la Ley de Violencia de Género "no es efectiva". "La Junta destina mucho dinero para la violencia machista y no sabemos dónde va ese dinero. A las víctimas no les llega nada y sigue habiendo cada días más muertes. Hay que parar el < > y apostar por una ley que proteja a todo el mundo", apostilla la presidenta de la asociación.

Tras unos días en que la política nacional ha girado entorno a este debate, el día 15 de marzo las plataformas feministas se concentrarán en el Parlamento Andaluz para denunciar que se haya cuestionado la gravedad de la violencia machista en el país, y que la vigente Ley de Violencia de Género haya servido "como moneda de cambio" para las negociaciones del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Del mismo modo, a las 19.00 horas de la tarde habrá manifestaciones en todas las provincias andaluzas en apoyo a esta reivindicación, y en distintos puntos del país.