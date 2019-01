La venta de casas firma su peor dato en 11 meses tras las dudas que causó el TS

El acumulado de 2018 muestra no obstante un avance del 5,3% con 30.274 compraventas.

La venta de viviendas en la provincia de Málaga sufrió una ralentización el pasado mes de noviembre, coincidiendo con las semanas de incertidumbre generadas en su momento por el Tribunal Supremo en torno al impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas, lo que no impide que el sector inmobiliario continúe marcando su mejor ritmo desde el año 2007, el último antes del estallido de la crisis. En concreto, y según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Málaga registró en noviembre un total de 2.384 operaciones, lo que supone un descenso interanual del 15% sobre noviembre de 2017 y el peor dato mensual de los últimos once meses. El acumulado del año 2018, con 30.274 operaciones a falta del dato de diciembre, marca no obstante una subida del 5,3% en relación al año anterior.

Los datos de 2018 hasta en sus diez primeros meses vuelven a confirmar a Málaga como la cuarta provincia de España con más actividad tras Madrid (64.779), Barcelona (47.013) y Alicante (33.826). Más del 80% de las operaciones registradas en Málaga corresponden a vivienda usada.

En España, la compraventa de viviendas aumentó un 2,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2017, hasta sumar 42.510 operaciones. El avance interanual de noviembre, con el que la compraventa de viviendas encadena ocho meses consecutivos de incrementos, es bastante inferior al logrado en octubre, cuando este indicador subió un 15,8%, registrando su mejor octubre en once años. Hasta ese momento del año se habían vendido ya en España más de 480.510 viviendas, con un alza superior al 10% respecto a los mismos meses de 2017.

El portal inmobiliario Fotocasa destacó ayer que la salud del mercado de la vivienda es «buena», a pesar de haber contado con «cierta moderación» en los últimos meses de 2018 como consecuencia del menor crecimiento económico, del turismo y del contexto internacional. Para el portal inmobiliario, el menor crecimiento de las operaciones de compraventa en noviembre estaría relacionado con la propia tendencia a la estabilización del mercado y la desaceleración del crecimiento económico en los últimos meses de 2018.

Por su parte, la directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, defendió que el mercado de la vivienda sigue registrando «buenas cifras», pero se aprecia una «moderación de la actividad» que viene marcada por las regiones que hasta ahora habían concentrado el «mayor dinamismo» del mercado, como son Madrid, Cataluña y las islas. Precisamente, Toribio explicó que es en estas regiones donde se han concentrado las mayores subidas del precio de la vivienda, con incrementos interanuales que superan el 10%. Aun así, remarcó que la salud del mercado es «buena» y vuelve a niveles previos a la crisis.

«La actividad sigue creciendo y terminaremos el año con cerca de 520.000 operaciones de compraventa, lo que supondría un 12% más que en 2017», informó la portavoz de Fotocasa. Estas cifras superarían, por primera vez desde 2008, la barrera del medio millón de compraventas.