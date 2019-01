¿En qué país vivo yo?

El título del capítulo de hoy de las Memorias de Málaga responde a la pregunta que me hago casi a diario oyendo la radio, leyendo la prensa y viendo-oyendo la televisión, lo que me permite más o menos estar al día de lo que ocurre en mi ciudad, en Andalucía, en España y en algunas partes del mundo€, con reservas, porque no todo lo que llega por esos medios es verdad o el tratamiento no es neutral. Muchas cosas que suceden en el mundo o no nos llegan o se tergiversan.

Mi pregunta nace de la machaconería que sufro a diario para desentrañar lo que transmiten los comunicadores y los anuncios de empresas públicas y privadas, porque prevalece una moda de decirlo todo en inglés como si el español no tuviera palabras o expresiones para hacernos llegar la información o el mensaje publicitario.

Estoy harto, por ejemplo, del uso y abuso del Okey, cuando en nuestra lengua tenemos una forma clara de asentir, subrayar o terminar un diálogo o una respuesta: ¡de acuerdo! Pues nada, Okey€ y después On line, Open, Stop€

Las radios (donde yo me he desenvuelto cuarenta y tres años de mi vida profesional) son punto y aparte porque no me entero del cincuenta por ciento de los anuncios que en un inglés macarrónico nos invitan a acudir a un acto, comprar un producto, presentar una grabación€

En el último mes de septiembre tuve la curiosidad de recortar noticias, informaciones, anuncios€ publicados en la prensa local. Me he encontrado con el anuncio de la I Edición Can We Run, a la que no he prestado atención porque no sé de lo que se trata, salvo lo de can que en español es perro.

La Diputación de Málaga anunciaba un homenaje a los profesionales que colaboran en la iniciativa Inspiring Girls, algo muy importante pero que no me entero de lo que se trata, salvo lo de girl me suena a mujer joven o, para contentar a las feministas acérrimas, mujera jóvena.

Dentro de dos años Málaga será sede de la Seatrade Cruise Med. Magnífico€ si yo supiera lo que es. Espero llegar a 2020 para disfrutarlo.

Y también en septiembre leí que Spain-Holiday quiere llegar a las 30.000 viviendas vacacionales en España. Con la fácil que hubiera quedado Vacaciones en España.

La Asociación Keep The Beach Clean, con motivo del Día Mundial de la Limpieza del Planeta, hizo una batida en Sacaba Beach. Enhorabuena. El Planeta está hecho un asco, y ya que estamos con el inglés, Málaga debe ocupar un destacado puesto en el ranking (clasificación) mundial de suciedad.

Una urbanizadora o constructora anuncia un proyecto que responde al siguiente enunciado para ganar clientes: Teatinos Home. Quedaría mejor, digo yo, Viviendas Teatinos. Lo de home no me atrae nada. Ya tengo vivienda.

En un pleno del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde utilizó la palabra show al referirse a la actitud de los que no estaban de acuerdo con él; la lengua española es tan rica en palabras que no es necesario recurrir a show para calificar un alboroto, espectáculo, follón, circo, guirigay, algarada, zarabanda, trapisonda, escándalo€ y en malagueño, pitote.

Para comer mejor, una empresa anuncia el Act For Food. Por si acaso me apunto al jamón de pata negra y al huevo frito con papas..

Octubre

El mes octubre arrancó con la iniciativa del Ayuntamiento de Paco de la Torre de señalizar dos nuevos carriles running en el circuito litoral este y el oeste. Pensé en acercarme al lugar señalizado para desentrañar lo de running. Pero creo que tengo cosas más importantes que hacer que apuntarme a esa iniciativa municipal.

Deportistas practican el 'running' en Málaga. GREGORIO TORRES

Un respiro, ¡coño! La plaza de la Constitución de Málaga acogió el evento Fuertes y Hermosas, que reunió profesionales de la estética y la belleza de la mujer. Además de presentar productos y técnicas encaminados a mejorar la salud y el aspecto exterior de las mujeres, cada producto o tratamiento, llevaba un recargo de 5 euros con destino a la Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género. Olé.

El mes de octubre ha sido rico en ofertas y noticias en la jerga británica; perdón, en la lengua británica. He aquí una relación recogida de la prensa local, incluido el periódico en el que escribo:

Ebury celebra en Málaga el congreso PyConEs con asistencia de quinientos programadores; el primer Demo Day Bund presentará proyectos innovadores en el Polo Digital; cartel de la próxima edición de las Fuckup Nights; Marbella entra en el club Four Seasons; Torre del Mar confirma las fechas para el Weekend Beach Festival 2019; se presentó la asociación Womet, siglas de Women Excellence Talent, una escuela de negocios madrileña que se implanta en Málaga para aunar el know how, que no sé si es cachondeo o algo más serio, y una oferta formativa como el Master en Business Intelligence y Data Science, o sea, en malagueño, el truco del almendruco.

Y para terminar octubre, un anuncio con la pregunta: ¿Cuál es la energía del futuro? Una compañía, dice el anuncio, está comprometida con el progreso y la sostenibilidad, «tenemos una energía que nos impulsa a avanzar y construir el futuro€» y termina con una pregunta, supongo que dirigida a los españoles que saben inglés: What's your power? Pues, hala al power.



Noviembre

Y en noviembre, con las lluvias, nuevos atentados contra nuestra lengua, me encuentro con:

El día 1, con motivo del Día de Todos los Santos, llega al Palacio de Congresos de Málaga el Talent Woman y el Talent Network; el mismo día se anuncia la cuarta edición de la 4K Summit sobre la tecnología 4K-HDR. Y para festejar el día, la Térmica anunciaba que los días 9 al 11 acogerá el Board Game Convention.

Celebración de la Board Game Convention en La Térmica. L. O.

La solución de la manzana de los cerrados cines Astoria y Victoria tiene un nombre -salvo que aparezcan en el subsuelo yacimientos arqueológicos de los fenicios, romanos, bárbaros y otras épocas-, que responde al sugestivo título de Mas Málaga All Space, sin tilde en el adjetivo comparativo. Y doña María Gómez, fundadora de Womenalia, en una entrevista, comenta el mapa de Spain Startup-South Summit.

Y para cerrar el mes, Ranstad informa que el Black Friday y el Ciber Monday generarán ochocientos veinte contratos de trabajo en Málaga. Menos mal.

Después de todo lo leído durante el periodo septiembre-noviembre me formulo una inocente pregunta: ¿En qué país vivo yo?

Como la cosa va a peor tengo dos opciones: estudiar inglés a fondo o irme a la islas Feroe donde no sé que lengua se habla; supongo que el danés. No me enteraré de lo que hablen sus ciudadanos ni lo que pasa en el resto del mundo, pero comeré un día sí y otro también, salmón y bacalao.

Lo estoy pensando. Si en La Opinión no se publican más capítulos de las Memorias de Málaga es que he llevado a cabo el proyecto de irme a vivir a Thorshavn, la capital del archipiélago atlántico.