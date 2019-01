Advierten del riesgo de muerte súbita en deportistas con cardiopatía hereditaria

El ejercicio físico intenso podría no ser recomendable para pacientes con miocardiopatía, una enfermedad cardíaca coronaria de tipo hereditaria. Así lo ha concluido un estudio científico cuyos resultados ya han generado una publicación internacional de impacto, que ha estado dirigida por investigadores malagueños. En concreto, por los especialistas en Cardiología de la Unidad de Gestión Clínica de Corazón del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, vinculados a su vez al grupo de investigación en red para enfermedades cardiovasculares CIBERCV; Manuel Jiménez Navarro, Amalio Ruiz Salas, Alberto Barrera y Javier Alzueta (éste último director de la Unidad de Arritmias de este centro).

Asímismo, y tal y como se recoge en el artículo 'Impact of dynamic physical exercise on high-risk definite arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy'. En él, el ejercicio dinámico en este tipo de pacientes podría estar relacionado con una mayor frecuencia de aparición de arritmias y disfunción ventricular, según indican los investigadores y autores de este trabajo, que se encuentra liderado por el especialista en Cardiología del Hospital Virgen de la Victoria, Manuel Jiménez Navarro.

En este sentido, el también cardiólogo del grupo e investigador de este estudio, Amalio Ruiz Salas, ha explicado que "la miocardiopatía hereditaria está considerada como una de las principales causas de muerte súbita en jóvenes y atletas, y que el impacto de la actividad física intensa en estas personas puede provocarles complicaciones de tipo arrítmico o disfunciones en el ventrículo derecho".

De esta manera, los investigadores de este estudio han explicado además que el primer evento arrítmico importante y la aparición de disfunción ventricular derecha severa en los pacientes fue detectada primero en el grupo de ejercicio de alta intensidad, seguido por el grupo de intensidad moderada y más tarde en el grupo de baja intensidad o inactivos. Por este motivo, han concluido los autores que el riesgo de sufrir complicaciones de este tipo afecta antes a los individuos que realizan ejercicio más intenso que a aquellos que lo hacen de forma moderada o que no practican ninguna actividad.