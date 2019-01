Una malagueña lanza un crowdfunding para costear su tratamiento contra la leucemia

Se llama Soraya, tiene 32 años y es de Benalmádena. La joven padece leucemia linfoblástica aguda desde hace dos años y aunque fue sometida a un trasplante de médula su cuerpo lo rechazó. Además, el año pasado, le detectaron un tumor maligno, por el cual le tuvieron que quitar el ovario, parte del intestino y el apéndice. Esta situación le ha dejado con un delicado estado de salud, que le imposibilita a recibir quimioterapia. Por ello, sus familiares, amigos y la propia Soraya han iniciado una campaña de crowdfunding, llamada 'Save Soraya', para conseguir financiación para un tratamiento de inmunoterapia, que le permita reducir el cáncer el máximo tiempo posible y ganar tiempo vital para probar ensayos clínicos fuera de Europa. Este procedimiento es el único que garantiza salvar su vida en estos momentos.

Actualmente, la joven se encuentra con un tratamiento a base de esteroides y antivirales mientras que espera que la Junta de Andalucía acepte la solicitud del Hospital Regional para someterse al de inmunoterapia. Este es el único proceso que se ajusta al delicado estado de salud de la joven, pero el proceso es muy largo y costoso para la administración, que debe decidir si merece la pena el coste de salvar una vida según sus estadísticas y aún no ha remitido respuesta. Los familiares y amigos de Soraya señalan que la malagueña no tiene tiempo para esperar una resolución administrativa y por eso piden máxima difusión del caso y la colaboración de la ciudadanía a través del portal Go Fund Me.

En 2017, Soraya se encontraba trabajando en Edimburgo cuando encontraron un 98% de células con cáncer en su sangre. Al recibir la noticia, su madre viajó hasta allí para ayudarle a trasladarse de nuevo a España e iniciar el tratamiento en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Aquí, el equipo médico decidió realizar un trasplante de médula. Tras un duro proceso de recuperación, Soraya había superado a la leucemia y retomó su vida, pero en noviembre de 2018 al acudir a una revisión, le comunican que tiene un tumor maligno por el cual tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Un mes después, le informan de que la leucemia ha vuelto.

Soraya -de la que sus familiares dicen que es una mujer inteligente, solidaria y luchadora- quiere recuperarse y pide la empatía de la sociedad para conseguir seguir adelante con el tratamiento de inmunoterapia. Además, sus familiares y amigos han iniciado acciones solidarias para recaudar fondos, como un concierto benéfico en el Theatro Club Málaga el día 26 a las 21.30.