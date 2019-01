Malagueños en la investidura de Juanma Moreno

La cita es temprana porque la ocasión obliga. Una investidura en el Parlamento de Andalucía y el candidato no es del PSOE. Los pasillos del histórico edificio en la capital se han llenado desde primer momento de caras conocidas de la provincia. Entre asesores y cámaras de "Un malagueño en la Junta", decía el lema electoral de Juanma Moreno. Muchos malagueños, sobre todo del PP, el Parlamento. Entre ellos, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que lleva en Sevilla desde ayer, quién sabe, ultimando los flecos que quedan para perfilar el futuro de Gobierno de Moreno. Y el suyo, que pasaría por una jugosa consejería (Presidencia).

Los primeros en llegar han sido sus señorías Carolina España, Avelino Barrionuevo y Manuel Marmolejo, junto a Ana María Rico. Entusiasmo e ilusión han sido las palabras más pronunciadas. En este sentido, la originalidad ha brillado por su ausencia. Eso sí, una apuesta: "Moreno agotará la legislatura". Prisas pero sin excesos, buscando a otros compañeros de partido. Ana Carmen Mata, vicepresidenta de la Diputación, ha estado despejando especulaciones sobre su futuro. Si Bendodo se va a Sevilla, ella podría presidir la institución provincial. Balones fuera al ser preguntada. Eso sí: "Si me lo ofrecen no voy a decir que no". Comenta que ha conducido en su propio coche y que se queda esta noche en casa de una amiga.

Margarita del Cid y Mariví Romero vienen elegantes y con una amplia sonrisa. Otra vez: momento histórico y hay que estar aquí para vivirlo. También han conducido en coche y esta noche hacen parada en Sevilla. En un hotel que está justo al cruzar la calle, a escasos 500 metros del Parlamento. "La noche promete", vaticina una de las dos.

Jacobo Florido y José Ramón Carmona atienden llamadas y se congratulan por el discurso de Moreno. ¿Un poco largo? "Presidenciable", contestan. El de Antequera sería el siguiente en entrar si corre la lista del PP. "Algo pasará seguro", se muestra optimista.

En el imponente salón de plenos ya se ha colocado Miguel Ángel Ruiz. Hay que captar el momento para el Instagram. Accede acompañado de Juan José Cortés, al que se le ve muy unido. Pablo Casado lo quiere para el PP y Ruiz es un casadista de pro. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se convierte en una de las personas más aclamadas en la tribuna de invitados. Saluda y saluda y si no ha pasado nada, estará saludando en estos momentos. Son muchos años. Javier Arenas, a apenas cuatro butacas, contempla con amplia sonrisa. Quizá dubitativo también. Él obtuvo 50 parlamentarios y a él le negaron la miel. Emelina Fernández, presidente del Consejo Audiovisual, admite que siente "debilidad por el alcalde". El alcalde siempre es alguien a que adular. A Francisco Serrano de Vox también le pasa. Se saludan. En mayo, quizá, haya que sentarse a hablar. Los jóvenes del PP de Málaga también están representados: Francisco Rodríguez y José Antonio Santaolalla.

Mucho más escasa, la representación del PSOE de Málaga. No hay nada que celebrar. Pero Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo saben como funciona esto y que es preciso estar. De las derrotas se sale ganando. O eso dicen. Las caras, sin embargo, no son de excesiva alegría. La sesión de investidura la abordan Conejo a escasos metros de Bendodo. Algunos se conocen mucho entre sí y surgen comentarios jocosos, intercambio de confidencias sobre cómo va ir el futuro y quién puede y quién no ser consejero.