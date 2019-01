De la Torre: "Por fin tendremos a una Junta que no frene a Málaga"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asistido esta tarde al pleno de investidura del futuro presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz. El primer edil de la capital no ha querido perderse un momento que no ha dudado en calificar de "histórico". Preguntado sobre lo que espera para la capital con el nuevo presidente, que sustituirá a Susana Díaz, el alcalde ha manifestado que "por fin tendremos a una Junta que no frene a Málaga".

En este sentido, ha precisado que Málaga necesita una Junta que "no obstaculice". De la Torre ha seguido el discurso de investidura de Moreno desde la tribuna del salón de plenos del Parlamento, donde ha estado rodeado de numerosos compañeros de fila, y compartiendo butaca con el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el expresidente del PP andaluz, Javier Arenas.