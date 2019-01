IU pide al Ayuntamiento que regule los patinetes eléctricos

El aluvión de quejas vecinales recibidas desde la llegada de las empresas de patinetes eléctricos de uso compartido a la ciudad entrará en la agenda política municipal debido a una moción que Málaga para la Gente presentará en la próxima Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad. En ella, el grupo municipal pide al Ayuntamiento la regulación de este tipo de transporte y se queja del uso abusivo del espacio público que están llevando a cabo estas empresas, que actualmente son cuatro en Málaga: Voi, Lime, Ufo y Tier.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha trasladado hoy su "preocupación" por "los problemas que está ocasionando la proliferación de patinetes eléctricos" a manos de estas empresas. Así, ha puntualizado que consideran "positivo y beneficioso" para la movilidad sostenible que un medio de transporte como este, "que es sostenible y eléctrico, quite coches de la ciudad" y que consigan que "cada vez más gente se desplace en patinete, bicicleta u otros medios de transporte no contaminantes". Sin embargo, esto "no exime al Ayuntamiento de tomar medidas para intentar evitar los problemas que se están produciendo y que están generando quejas vecinales".

Y es que estas empresas "campan a sus anchas ahora mismo y dejan estacionados estos patinetes en cualquier lugar ocupando la vía publica sin control, estorbando al paso. Incluso las personas con movilidad reducida tienen más problemas". Además, Zorrilla ha criticado que el Consistorio desconozca el número de patinetes eléctricos desplegados por Voi, Lime, Ufo y Tier.

Ha explicado que, aunque se está a la espera de que la Dirección General de Tráfico "unifique la regulación en los distintos ayuntamientos sobre por dónde pueden circular y en qué condiciones", hay aspectos como el estacionamiento, las condiciones de uso del espacio público, la limitación del número de empresas que pueden operar o del número máximo de estos vehículos que se permita en la ciudad corresponden al Ayuntamiento.



Propuestas

Este grupo municipal propone en su moción que el equipo de gobierno establezca una normativa en la que se detallen las condiciones técnicas, económicas, administrativas y urbanísticas que deben cumplirse para autorizar a las empresas que quieran implantarse en la ciudad; y que se modifique la Ordenanza Municipal de Movilidad para incluir las condiciones de uso del espacio público así como dónde pueden aparcar estos patinetes, estableciendo que solo podrán dejarse y cogerse estos vehículos en los espacios públicos habilitados.

Además, también instan al Ayuntamiento a que obliguen a las empresas a especificar en la solicitud para operar en la ciudad el número máximo de vehículos y su distribución a lo largo de distritos o áreas determinando exactamente los espacios públicos, es decir, que detallen dónde van a operar y dónde está permitido estacionar estos vehículos "lo cual mediante la geolocalización y las app con las que funcionan es fácilmente controlable", ha afirmado Zorrilla. Por último, también piden al equipo de gobierno que se den directrices claras sobre este asunto tanto al Área de Seguridad como de Movilidad para extremar la vigilancia, las sanciones o el uso abusivo del espacio público.

"Mientas no actúan y no regulan los problemas de convivencia crecen y la invasión abusiva del espacio público en zonas como el centro histórico empieza a ser un problema de grandes dimensiones, e incluso de orden público", dice MPG en su moción, refiriéndose a los actos vandálicos que se han producido ya como el lanzamiento de estos vehículos por la bocana del puerto, al mar en los paseos marítimos o por encima de la valla de la muralla medieval de calle Carretería.