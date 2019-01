Las Enseñanzas Artísticas Superiores no cesan en su lucha por ser universitarias

Alumnos y profesores del Conservatorio Superior de Música de Málaga han vuelto a manifestarse a las puertas del centro para exigir la integración de las enseñanzas artísticas en el sistema universitario. Los afectados exigen que se reconozcan las enseñanzas artísticas, una reivindicación por la que están luchando desde hace varios años y piden que sus estudios sean universitarios y no equivalentes a un grado, pero sin serlo. Al no regirse por la Universidad, los alumnos además no pueden optar al mismo sistema de becas y ayudas y se encuentran con el problema de que en algunos países sus estudios de arte dramático o danza no están reconocidos. Llevan desde el año 2012, a partir de la instauración del Plan Bolonia, peleando por esta equivalencia.

No afecta solo a los alumnos de Música. También a los de Danza. O a los de Diseño. Y a los de Arte Dramático. Sus planes de estudio, que se equiparan con los 240 créditos de cualquier grado universitario, realmente no lo son. Esto genera una gran confusión. Sobre todo cuando estos titulados salen al extranjero. En otro países no se les acepta esta equivalencia. De ahí el agravio. De ahí la lucha.

En un manifiesto, insisten en que esta situación solo crea incertidumbre. "Afecta de forma grave a los derechos y deberes del alumnado, a la posibilidad de organizar estudios de postgrado, al desarrollo de los centros como espacios de investigación aplicada, a la carrera docente e investigadora del profesorado o a los programas de movilidad e intercambio científico. Más aún, esta segregación acaba teniendo transcendencia en el desarrollo y legitimación de aquellas profesiones en las que la titulación tiene carácter habilitante, seriamente afectadas por la existencia de duplicidades en los títulos, como ocurre en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o en Diseño", explica la Plataforma por la Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Sistema Universitario.

Una situación que se complica aún más "si consideramos que en los últimos años ha crecido de forma exponencial la oferta de centros privados que, amparados en convenios de adscripción con la universidad pública, ofrecen grados y posgrados en enseñanzas artísticas en todas sus especialidades". Los afectados, por tanto, se siente discriminados, ya que, entre otras cosas, tampoco pueden competir en igualdad de condiciones y oportunidades.

Dicen además que España es el único país de la UE donde las enseñanzas artísticas superiores no son plenamente universitarias, por tanto, "ni se armoniza con la convergencia europea ni con las exigencias del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)", lo que también genera inconvenientes de movilidad.

Por todo ello, la Plataforma reclama la incorporación inmediata de las enseñanzas artísticas superiores a la universidad pública. "Instamos en consecuencia al Gobierno y al Ministerio de Educación a dar los pasos necesarios para tomar la senda anunciada en la Ley General de Educación de 1970 y acabar con equivalencias que solo provocan segregación".