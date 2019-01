Modificarán el PGOU para que el Centro de Málaga pueda acoger edificios singulares

La Comisión de Ordenación del Territorio aprobará de forma inicial el próximo lunes una modificación de elementos pormenorizada del PGOU de 2011 con el fin de que las parcelas no edificadas, calificadas como equipamiento público, del casco antiguo puedan acoger edificios singulares, algo que hasta ahora no estaba permitido. Aunque este cambio se hace para todo tipo de edificaciones de carácter especial y dinamizador del entorno, beneficiará en primer término al futuro inmueble que ocupe los terrenos del Astoria una vez que las actuales construcciones sean derribadas.

De hecho, el futuro proyecto del Astoria es el conocido como Málaga All Space, un edificio translúcido con usos culturales y gastronómicos, sobre cuyos parámetros se abrirá el correspondiente concurso. Con la actual normativa municipal, ahí no podría levantarse un nuevo edificio de esas características, de ahí el cambio, que afectará a todas las parcelas no edificadas calificadas como equipamiento público.

«Desde la entrada en vigor del PGOU se ha advertido la necesidad de establecer una norma que posibilite la implantación de edificios singulares en parcelas no edificadas, calificadas como equipamientos públicos, en la zona de la Ciudad Histórica; consistiendo la modificación que nos ocupa en añadir un nuevo artículo (12.4.13 'Equipamientos Singulares') al capítulo cuarto del título XII de la normativa del citado Plan, con la finalidad de posibilitar la construcción de edificios que ejerzan su función de centro de actividad y dinamizador de todo el Centro Histórico», consta en el informe propuesta de la Gerencia de Urbanismo, que propone la aprobación inicial de esta modificación.

«Con ocasión del concurso arquitectónico de los antiguos cines Astoria-Victoria y su desarrollo posterior se ha visto la necesidad de establecer una normativa que tenga en cuenta la posibilidad de edificar un edificio singular en el Centro Histórico», consta en el informe, que reconoce que «las exigencias que se demandan en un equipamiento como el que se pretende en un lugar tan excepcional, no tienen cabida con las estrictas ordenanzas de la zona donde se enclava ni con las limitaciones que su clasificación como equipamiento impone», agregan los técnicos, por lo que en este como en otros casos que se puedan plantear «de la misma proyección y singularidad es preciso un edificio complejo arquitectónicamente y de usos, para que ejerza su función de centro de actividad y dinamizador».

Esta modificación debe salir a información público y requiere de informes de Cultura y Medio Ambiente de la Junta.