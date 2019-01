El Puerto de Málaga rechaza abrir el dique de Levante al uso ciudadano

­La Autoridad Portuaria de Málaga ha enviado una carta al Ayuntamiento en la que explique por qué se niega a abrir al uso ciudadano el dique de Levante, pese a que el Pleno de la ciudad pidió, a raíz de una moción de IU-MpG, por unanimidad que se recuperara ese espacio para que los ciudadanos pudieran pasear por él. El Puerto malagueño rechaza la pretensión del Consistorio amparándose en la seguridad.

«Deseamos recordarles que el Puerto de Málaga está abierto a la ciudadanía en más del 25% de su superficie desde la Alameda de Colón hasta la plataforma del dique de Levante, casi tres kilómetros dedicados a espacio público, que nos satisface compartir con los ciudadanos, haciendo posible a la vez el desarrollo de una importante labor comercial», explica la Autoridad Portuaria en su carta de respuesta al Ayuntamiento, después de que el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, se interesase, por mandato plenario, por este aspecto.

La zona portuaria en cuestión, dice la Autoridad Portuaria, «es una obra cuya misión es generar una zona de aguas abrigadas que permitan la realización de operaciones de carga y descarga de mercancías, así como el embarque y desembarque de pasajeros. Se trata de operaciones portuarias que implican la presencia de trabajadores, equipos industriales, camiones, etcétera... Por todo ello, se puede entender fácilmente la necesidad de limitar el acceso únicamente al personal autorizado. Se trata de un espacio habilitado para el desarrollo comercial propio de un Puerto generador de riqueza para su entorno y dinamizador de la economía de la ciudad».

Recuerda el Puerto que la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó en 2002 un conjunto de resoluciones dirigidas a regular la mejora de la protección del transporte marítimo. Además, la Unión Europea aprobó en 2002 un reglamento para la mejora de la protección de los buques, donde se establecen los criterios a aplicar por la Autoridad Portuaria para los barcos que escalan en sus instalaciones.

«Es responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Málaga que se cumplan todas las exigencias encaminadas a blindar la protección y seguridad que es exigida por los buques que hacen escala en nuestras instalaciones», señala, para explicar que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aprobó la Evaluación de Protección del Puerto, documento que recoge «la descripción de las instalaciones portuarias del Puerto de Málaga y, estando integrado entre estas la instalación del Muelle de Levante y adosado al Dique de Levante, y describiéndose la puerta denominada «Lima 1» como constitutiva de cerramiento perimetral de seguridad de la misma; nos vemos obligados a denegar su petición de acceso libre, en virtud de los requerimientos legales que nos aplican».

En este sentido, agrega: «Confiamos en que compartan nuestro objetivo de velar siempre por la seguridad de los espacios públicos que se ofrecen para disfrute de los ciudadanos, y que podamos compartir también la inquietud de dotar al Puerto de Málaga de Málaga con las infraestructuras posibles para hacer del mismo un referente mundial del tráfico portuario».

IU-MpG dejó como único acuerdo de su moción, que fue apoyada por todos los grupos municipales, el siguiente punto: «Instar a la Autoridad Portuaria a que facilite el acceso público al Morro de Levante para uso y disfrute de la ciudadanía, ya que, aunque se trata de un espacio público y en su día se contempló como un lugar visitable que incluía incluso un mirador, y en la actualidad una verja impide el paso a la zona».

La Plataforma Salvemos Nuestro Horizonte, explicaba la coalición, junto a vecinos de La Malagueta, solicitó a la Autoridad Portuaria el acceso público al Morro de Levante para uso y disfrute de la ciudadanía, «ya que, aunque se trata de un espacio público y en su día se contempló como un lugar visitable que incluía incluso un mirador, en la actualidad una verja con candados impide el paso a este espacio». «Actualmente se puede llegar hasta el dique de Levante, donde se encuentra la Estación Marítima de Cruceros y se quiere construir un rascacielos de 150 metros», precisaba la coalición en el cuerpo de la moción. «El alcalde aseguró recientemente que este espacio no es un lugar muy atractivo para los ciudadanos, debido al muro del lateral izquierdo que protege la pasarela temporal de Levante que no deja ver el mar, pero los vecinos no están de acuerdo», declaró IU-MpG.