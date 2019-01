IU y Podemos claman por la unidad y Málaga Ahora se cae de la confluencia

La formación morada elige a su candidato a la alcaldía y las primarias cruzadas serán en febrero

IU y Podemos avanzaron este sábado en la configuración de la confluencia con la que quieren dar batalla por el Ayuntamiento de Málaga. Los dirigentes locales de ambas formaciones se citaron para una asamblea que se celebró en el centro cívico y que sirvió para fijar los objetivos y las fechas concretas que debe seguir este proceso en las próximas semanas. «Unidad». Ese fue el mensaje más repetido por todos los actores implicados, que coincidieron en un principal diagnóstico: si la izquierda se divide, quien sale favorecido es la derecha. Por ende, en la capital, el beneficiario sería el actual alcalde, Francisco de la Torre. La concejala de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, resumió el acto ayer de la siguiente manera: «Damos el pistoletazo de salida a lo que va a ser una gran confluencia para ganar Málaga». También criticó al actual regidor y su labor al frente del Ayuntamiento, al considerar que «el ciclo de Francisco de la Torre está totalmente agotado» y que «tiene a una Málaga a cuatro velocidades».

En la misma línea se mostró el secretario general de Podemos Málaga y diputado nacional, Alberto Montero, que calificó a la confluencia como «un instrumento que pueda permitir que Málaga sea gobernada por fuerzas progresistas». Para ello, concluyó, «hemos iniciado un proceso para saber qué confluencia quiere la sociedad progresista de esta ciudad». Al acto de ayer asistieron numerosos colectivos sociales. Entre ellos, representantes de los bomberos municipales, que mantienen un largo conflicto con el Ayuntamiento debido a un desacuerdo en cuáles deben ser sus condiciones laborales. Además, esta confluencia recibió ayer el visto bueno de CCOO, a través de su secretario general en Málaga, Fernando Cubillo, que también acudió a la cita de ayer.

Que este proceso no se está fraguando sin generar fricciones quedó patente con la ausencia de representantes de Málaga Ahora. La formación municipalista, que cuenta ahora mismo con tres concejalas en el Ayuntamiento, no acudió a esta llamada por la unidad, ratificando así que no tiene voluntad de integrase en este proyecto. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, acudió a la presentación de Municipalistas, una plataforma que se desvincula por completo de Podemos y que quiere impulsar candidaturas en ciudades como Málaga o Córdoba. Así, es muy probable que en mayo haya dos candidaturas de izquierdas al margen del PSOE. Montero, en este sentido, lamentó la ausencia de Málaga Ahora.

El candidato definitivo a la alcaldía de la confluencia se conocerá mediados de febrero, tal y como se informó ayer. Saldrá de unas primarias abiertas.