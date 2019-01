El Consejo Consultivo tendrá la última palabra sobre el edificio que podrá levantarse en el Astoria

El Consejo Consultivo de Andalucía tendrá la última palabra en qué tipo de edificio podrá levantarse en la manzana que ahora ocupan todavía el antiguo cine Astoria. El secretario del Ayuntamiento, un experto en derecho urbanístico, ha emitido un informe en el que dictamina que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que promueve el Ayuntamiento para hacer posible la construcción de un edificio singular, debe contar, además de con un informe favorable de la Consejeria de Cultura, con un dictamen del Consejo Consultivo que tendrá carácter vinculante, según ha informado el concejal de Urbanismo Francisco Pomares.

El secretario general ha advertido de la necesidad de contar con un dictamen del Consejo Consultivo; también señala en su informe que, en el caso de aprobarse definitivamente la construcción de un edificio singular en el solar del Astoria, éste sólo podrá destinar un 40% para uso hostelero. El informe del secretario se emite justo en el momento en que el equipo de gobierno ha puesto en marcha un expediente para poder modificar el PGOU de manera que se permita que en parcela no edificadas y calificadas como equipamiento público del casco histórico se puedan construir edificios singulares, cosa que ahora no es posible, no sólo por las limitaciones que impone el PGOU, sino también el plan especial del Centro Histórico.

Mientras tanto la comisión de Urbanismo ha dado hoy el primer paso para aprobar la modificación del PGOU y ha sacado delante la aprobación inicial de este cambio normativo.

Lo ha hecho por estrecho margen con los únicos votos a favor de los concejales del PP, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de todos los grupos de la izquierda municipal: PSOE, Málaga Ahora, IU Málaga para la Gente y la ausencia del concejal no adscrito.

Los grupos de izquierda han sido muy críticos con este intento de cambio de la normativa y han vuelto a hablar de "urbanismo a la carta". La edil de Málaga Ahora Ysabel Torralbo ha advertido del peligro que corre el Centro histórico de perder su carácter de "conjunto histórico", si se van aprobando normativas que permiten excepciones a este conjunto. El PSOE ha señalado que el intento de cambiar el PGOU es "un ejemplo de como saltarse el plan especial del Centro y fabricar un urbanismo a la carta". IU, por su parte, ha puesto el acento en que con este cambio se iría avanzando en una "desprotección del patrimonio" del Centro, al permitir una "discrecionalidad muy grande".

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares ha replicado que el cambio del PGOU se propicia porque "la normativa es antigua y debe cambiarse y ahora es el momento factible para hacerlo", y ha rechazado que pueda haber "manga ancha"