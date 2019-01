Málaga cambiará la ordenanza para poder retirar los patinetes de las calles

Lime asegura que en su modelo de negocio no entra aparcar en la vía pública y que solo ha ocurrido en un par de ocasiones puntuales.

Movilidad afirma estar estudiando dar concesiones o licencias, pero las empresas dicen no saber nada aún de este asunto.

­Los patinetes eléctricos siguen dando que hablar en Málaga. Las empresas de uso compartido afirman que operan de forma responsable y que sus VMP se estacionan en espacios privados. El Ayuntamiento dice estar estudiando el asunto participando en reuniones a nivel nacional, valorando dar concesiones o licencias y esperando a que la DGT regule. Y los vecinos están cansados de la «pasividad» del Consistorio, así como de ver diariamente patinetes encima de las aceras y llamar a la policía, que se encuentra con las manos atadas ante la falta de base legal para poder retirar los patinetes que entorpezcan el tránsito.

Pero esto podría cambiar, pues según la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, van a modificar la Ordenanza de Vía Pública para que esta contemple que aquellos vehículos de movilidad personal que estén ocupando las aceras puedan ser retirados por la Policía Local. «Se va a regular para poder actuar con mayor rapidez», dice Maeso. Y es que la Policía Local confirmaba hace más de un mes a La Opinión que un vacío legal en la ordenanza los dejaba indefensos ante la posibilidad de retirar estos vehículos de las aceras.

«No existe legislación para poder retirar ese tipo de vehículos de la acera», explicaban, detallando que hasta que no haya una base legal donde se reglamente y quede recogido, únicamente pueden denunciar e informar a los responsables.

Según la edil, eso sí que se está llevando a cabo. «La policía está multando a los que están mal estacionados en mitad de la calle o estorbando el tránsito», resalta. Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Alejandro Villén, califica de «ridícula» la actitud del Ayuntamiento, que solo había tramitado diez sanciones a finales de diciembre. Villén lamenta que la imposibilidad de retirar los vehículos hace que la mayoría de las veces se vayan del lugar donde se encontraba el patinete sin que la policía siquiera hubiera aparecido.

Voi, Lime, Ufo y Tier

De las cuatro empresas que actualmente operan en Málaga, Voi, Lime, Ufo y Tier, las tres primeras han confirmado a este periódico no haber recibido ni una sola denuncia; y Tier, que tiene entre 200 y 250 patinetes, se limita a decir sobre este asunto que sus clientes «nunca serán multados». En el caso de Lime, que tiene más de 100 patinetes en Málaga, su director general, Álvaro Salvat, explica que no verse afectado por las denuncias es debido a que están haciendo «un modelo de negocio distinto». «No aparcamos en espacios públicos», sino que, al igual que detallan Voi y Ufo, tienen acuerdos con comercios locales para que los usuarios dejen y recojan sus patinetes allí. Además de grupos específicos para cambiar de sitio los VMP aparcados en vía pública. En concreto, Lime afirma que tiene una red de 50 puntos privados para estacionar sus patinetes. Sin embargo, en unas dos ocasiones, asegura Salvat, ha sido el propio Ayuntamiento quien les ha informado de que había patinetes mal aparcados. «Tenemos una relación bastante fluida» con el Consistorio, cuenta, incidiendo en que han sido «casos aislados», pues según dice no aparcan en las aceras.

Por contra, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos (que, explica, negó tener una reunión con Lime a la que el responsable en Málaga lo invitó «para llegar a un acuerdo» al considerar que tenía que ser el Ayuntamiento quien, en caso de querer saber la opinión de los vecinos, los convoque a una reunión con esta empresa) incide en que las calles de la ciudad están llenas de patinetes. Sobre lo que hay decenas de fotografías. La impresión de Villén es que «el Ayuntamiento no quiere hacer nada», y critica su «pasividad».

El CEO de Ufo, Mario Marín, afirma que desde la llegada de la empresa en los últimos días del 2018 a Málaga, la intención ha sido cumplir con las directrices del Ayuntamiento y «trabajar de la mano de la ciudad, no crear un caos en ella». Por ello, tienen acuerdos con negocios locales y afirman no haber recibido ninguna denuncia ni llamada del Ayuntamiento. También la sueca Voi niega «haber tenido ningún problema» desde que trabajan con partnerships.

Sobre dar concesiones o licencias a las empresas, algo que Maeso afirma estar estudiando, estas tres empresas coinciden en que no saben nada por el momento. Para la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, esta decisión del Ayuntamiento de regular así los patinetes es «renunciar» a sus responsabilidades. Villén critica que para dar una concesión de ocupación del espacio público debería existir un interés general. Lo cual «no se sostiene en este caso», considera.