El personal de Urgencias del Regional inicia medidas de presión para exigir mejoras

La plantilla de enfermeros y auxiliares de las Urgencias del Hospital Regional inicia hoy las medidas de presión que detallaron la semana pasada para denunciar la situación de falta de medios y personal que sufren a diario y exigir una respuesta por parte de la gerencia hospitalaria. Un plan al que se han unido en los últimos días los médicos de dicha área también para conformar la «Plataforma de Urgencias Carlos Haya».

El plan trazado por parte de enfermeros y auxiliares contempla durante las próximas dos semanas no cubrir las vacantes que surjan ni movilizar a los pacientes sin que esté el personal adecuado, además de no realizar de manera prioritaria aquellos procedimientos que requieran de un tiempo excesivo, siempre que no pongan en peligro la vida del paciente, como puede ser la canalización de vías centrales, ni asistir a todo el proceso del denominado Código Ictus. Sólo hasta que se confirme el ictus; a partir de ese momento proponen que sea cubierto por un enfermero del área de Neurología para ellos volver al área de Observación.

En cuanto a los médicos, con un representante del gremio dentro de la plataforma, lo que harán es realizar las guardias estrictamente necesarias y no aquellas que aseguran que la gerencia les ha impuesto para cubrir la falta de personal. Y es que la plantilla de 32 médicos solo cuenta con 26, una situación que, según indicaron, les ha llevado a que tengan que hacer el próximo mes ocho guardias en vez de cinco. El colectivo no está dispuesto a realizar esas tres guardias de más, y solo llevarán a cabo las cinco que les corresponden.

¿Qué solicitan?

Aseguran que la gerencia hospitalaria ya se ha puesto en contacto con ellos pero aún no se han reunido. Es por ello que en el encuentro la plataforma pondrá como una de sus principales medidas la ampliación de personal de plantilla, en concreto, que se adecue a lo que detalla el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) para el Hospital Regional. Según los afectados, a la plantilla actual le faltarían 12 médicos, tres enfermeros al cien por cien por cada turno y cinco auxiliares de enfermería en cada turno también al cien por cien. Un aumento de plantilla que se traduciría en unas 35-40 personas más.

En la actualidad, la plantilla de Urgencias cuenta con unos 70 enfermeros, medio centenar de auxiliares de enfermería y 32 médicos que aseguran que se han reducido a 26 por reducciones de jornadas y bajas sin cubrir.

A este aumento de plantilla que solicitan le suman peticiones como la apertura durante todo el año de la sala de Observación 3, con todos los medios necesarios, y que no les deriven más pacientes de otras áreas como Radiología intervencionista o vascular ante la falta de camas en otras zonas del hospital. Y es que la saturación que dice sufrir el personal de manera constante y que se acentúa en épocas como el invierno por los picos de alta frecuentación, les ha llevado a tomar estas medidas para que no suceda como años anteriores.

La plataforma aplicará estas medidas durante dos semanas, siempre y cuando no se llegue a ningún acuerdo con la gerencia del hospital, y, en caso de superar ese periodo se plantean ir a huelga, una medida que sería apoyada por el sindicato CSIF, según informaron los propios profesionales sanitarios.