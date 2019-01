El PSOE denuncia que Monte Dorado lleva tres décadas sin PERI

La barriada de Monte Dorado lleva 30 años a la espera de la aprobación de su Plan Especial de Reforma Interior (PERI), un paso necesario y del que dependen múltiples mejoras sustanciales en la vida de los residentes y que permitiría además el desarrollo y la consolidación de esta barriada con los mismos servicios que reciben el resto de barrios de Málaga.

Se trata de un barrio ubicado en el distrito de Ciudad Jardín surgido tras una parcelación irregular, si bien en 1987 el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la propietaria de los terrenos para regularizar la situación a cambio de ceder a la ciudad los solares que aún no habían sido vendidos. Al igual que ocurre con todos los barrios de autoconstrucción, presentaba unos problemas de urbanización por lo que en el PGOU ha estado vinculado su desarrollo a la aprobación de este PERI tan urgente.

En estos 30 años, recuerda el portavoz socialista, Daniel Pérez, «una buena parte de las obras de asfaltado, acerado o de redes de servicios básicos que hoy disfrutan estos vecinos han sido pagadas por ellos mismos con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, y con la oposición de pequeños propietarios de la zona que rechazan el proyecto de urbanización aprobada en Junta de Gobierno Local en noviembre de 2017».

Asimismo, continúa el dirigente socialista, «en febrero de 2018 llevamos una moción a la Comisión de Pleno de Ordenación del Territorio, aprobada por todos los grupos municipales, en la que solicitamos la aprobación de un PERI que tuviera el coste más asequible posible para los vecinos y vecinas de la barriada. Sin embargo se han llevado varias propuestas, una de ellas de 3,4 millones de euros, que conllevan un gasto completamente desproporcionado para el centenar de vecinos que viven ahí y que son en su mayoría de clases medias y trabajadoras. Por eso, exigimos al Ayuntamiento que asuma las dificultades que tienen los vecinos y vecinas para afrontar las cantidades que se están manejando y que la propuesta final salga del consenso tanto con los vecinos como con los grupos municipales o en caso contrario difícilmente podrá llevarse a cabo».

Entretanto, la concejala socialista del Distrito de Ciudad Jardín, Rosa del Mar Rodríguez, lamentó que «las zonas como Monte Dorado que se encuentran alejadas del centro se hallan completamente abandonadas por el gobierno del PP en Málaga».

«Los vecinos de Monte Dorado llevan 30 años esperando un Plan de Ordenación urbanística que les permita que la legalidad forme parte de sus días. Sin embargo, ahora que esta posibilidad se encuentra más cerca que nunca se pretende hacer con unas cargas inasumibles para las familias. El PSOE entiende que la realidad social de la barriada exige al Ayuntamiento que plantee un acuerdo que no suponga la ruina para unos vecinos que no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos», precisó. Los vecinos han criticado que el Ayuntamiento no tengan interés en sacar adelante este PERI del que depende el desarrollo del barrio.