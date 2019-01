Cs quiere oficinas y un centro comercial en el muelle 4

Ciudadanos tiene claro lo que quiere para el muelle 4 del Puerto de Málaga: un uso mixto comercial, en el que haya espacio para oficinas y el centro comercial. La primera postura es la defendida por el Consistorio mientras que la segunda es la apuesta de la Autoridad Portuaria. La formación naranja considera que la ciudad debe aprovechar "la buena coyuntura para tomar una decisión en firme" sobre este espacio portuario y, luego, activarla. El portavoz y el viceportavoz municipales de la formación naranja, Juan Cassá y Alejandro Carballo, respectivamente, han propuesto que ambas administraciones afronten de una vez por todas el proyecto para la zona, una iniciativa mixta que contemple un uso comercial y de oficinas.

Mientras el Puerto, explica Cs, sólo ve viable la opción de un gran centro comercial, la Gerencia de Urbanismo aboga por un gran espacio para oficinas, proyecto que quedó desierto en plena crisis en 2011. Ciudadanos coincide con la Autoridad Portuaria en que el centro comercial, que, de hecho, tiene proyecto y aval presentado, "es más viable, pero ve en el uso mixto una oportunidad de entendimiento y, sobre todo, de no tener que tocar el planeamiento y seguir alargando plazos".

"Las divergencias de las posiciones del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria amenazan con dejar en el dique seco y ralentizar una actuación que el muelle 4 pide a gritos. Se trata de una zona degradada que podría aportar un nuevo espacio de gran calidad a la ciudad y hacer que el Soho y la zona del Ensache Heredia se vuelquen hacia el mar, algo que cobra aún más sentido con los actuales trabajos de semipeatonalización de la Alameda", ha aseverado Cassá en rueda de prensa esta mañana.

"Tanto en contactos mantenidos con este grupo como en declaraciones públicas, los representantes de la Autoridad Portuaria sólo contemplan como rentable la opción comercial. Es más, aseguran que sobre la mesa no se han puesto ofertas para acometer espacios empresariales y de oficinas, pese a la altísima demanda que desde la Gerencia de Urbanismo y diferentes consultoras se dice que hay. Según el Puerto, los números no dan. Según el Ayuntamiento, la demanda es acuciante. Tenemos que tomar una determinación para no dejar pasar este tren", indicó Cassá, que avanzó que Ciudadanos llevará a Pleno una moción para urgir a ambas instituciones a que cierren un acuerdo.

Cassá ha recordado que el planeamiento vigente fija aproximadamente 27.000 metros cuadrados de techo edificable para oficina y empresas. "La posibilidad de que estos suelos puedan atraer a empresas potentes también es ilusionante. Pero falta, en definitiva, conocer cuál de las dos opciones es la más viable, lo que se convierte en el propósito principal de esta moción. Y eso conllevaría que ambas administraciones se pusieran de acuerdo para animar a posibles inversores, en uno u otro sentido, para que den un paso al frente y presenten las correspondientes propuestas. Es fundamental clarificar qué proyecto va a protagonizar la transformación del Muelle Heredia y ponerse manos a la obra", ha relatado, para indicar luego: "Se opte por el centro comercial o por el mixto oficinas/comercios, Cs apuesta por que se tengan muy en cuenta ideas como la presentada en el centro comercial en cuanto a arboleda, jardines verticales, amplias zonas peatonales y mejora del tráfico".

Por su parte, Carballo ha sintentizado los acuerdos que plantea la moción que se discutirá en el Pleno en tres puntos. En primer lugar, que el Ayuntamiento realice un informe de demanda potencial de empresas interesadas en instalarse en edificios de oficinas en el futuro en el muelle 4. En segundo término, que ambas administraciones, una vez contemplado el proceso de renovación en la Junta, convoquen un encuentro técnico y político que siente las bases para la urgente transformación del muelle 4. En ese encuentro o ronda de encuentros se decidiría el uso de oficinas, comercial o mixto, opción esta que podría ser una gran sala de consenso. Y, en último lugar, Cs pide que el proyecto elegido cuente con los parámetros de calidad urbana mencionados anteriormente.

"Vemos interesante la propuesta que la Autoridad Portuaria ha puesto encima de la mesa, pero vemos aún más importante sentarse a negociar y tomar decisiones, es nuestra forma de actuar", ha indicado Carballo. El edil ha recordado que la oferta es de la sociedad Málaga Port Mall, vinculada a la inmobiliaria Tremon, que en su día depositó un aval de 700.000 euros para acometer un centro comercial con una inversión estimada de 35 millones de euros.

"El progreso de Málaga siempre ha quedado ligado al mar y el contexto pide a gritos extender la transformación Puerto-Ciudad hacia el Oeste", ha dicho Carballo.