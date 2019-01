Venezolanos en Málaga se manifiestan en contra del régimen de Maduro

Cientos de venezolanos residentes en Málaga se han manifestado en la Plaza de la Constitución esta tarde, para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y la nefasta situación política y social que vive el país latinoamericano en estos momentos. Con banderas, camisetas y gorras tricolores, los manifestantes expresaron su rechazo al régimen y pidieron a la comunidad internacional que ayude al país a comenzar una fase de transición democrática, liderada por Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional y de la oposición.

Al grito de "Maduro usurpador" los venezolanos se han echado a la calle en una protesta a nivel mundial, después de que el mandatario se haya vuelto a proclamar presidente para los próximos seis años. "Venezuela vive una situación caótica. El presidente electo es Guaidó pero el régimen se empeña en imponer su dictadura mientras el pueblo muere de hambre y penuria", señalaba Elena Chacín. Aun así, no pierden la esperanza: "Lo primero es que todos reconozcamos la dictadura y sobre todo los militares, tienen que desbancarse de ellos para que Maduro no les utilice en nuestra contra. Si lo conseguimos podremos sanear las instituciones y en un tiempo realizar elecciones democráticas", indicaba Eduardo Braccio.

Durante la protesta en Málaga, los presentes han escuchado atentamente al almirante venezolano Carlos Molina Tamayo, exiliado político en la provincia por participar en el golpe de estado contra Chávez en 2002. "Venezuela vive una destrucción que no lo pueden entender en España. Es una dimensión totalmente diferente, equivalente a países tercermundistas. Ahora mismo se está produciendo una reversión de la inmigración inimaginable. Siempre ha sido un país que recibía inmigrantes, de hecho mis abuelos eran españoles que fueron allí, y ahora la gente se marcha porque el país está colapsado, los servicios públicos no funcionan, la sanidad es un desastre, se muere gente por enfermedades sencillas y no podemos decir que tenemos un gobierno político, tenemos delincuentes que tienen secuestrado a Venezuela", indicaba Molina Tamayo a La Opinión.

Pendientes de si la dictadura de Maduro arremete contra las marchas hoy convocadas también en Venezuela, Adriana Hernández -que abandonó su país a los cinco años de régimen- señalaba que "están esperanzados pero a la vez muy preocupados". "Todo lo que sabemos es a través de familiares y amigos porque los medios de comunicación están controlados. Hay mucha incertidumbre pero tenemos fé en que los militares se pasen al lado constitucional y apoyen la lucha de Guaidó",