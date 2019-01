Los contenedores y cruceros impulsan el crecimiento del Puerto de Málaga en 2018

El Puerto de Málaga continúa su crecimiento, a la vez que trabaja para seguir al alza. Reflejo de ello y del gran desarrollo puesto en marcha durante el pasado año, han sido los 3,3 millones de toneladas en tráfico de mercancías con los que se cerró este 2018. A estas cifras, las acciones que más han contribuido al crecimiento han sido el transporte de contenedores y los cruceros.

Estos datos suponen un incremento del 14% respecto a 2017, y lo más importante, tal y como ha recalcado el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata en la presentación del los datos del cierre del pasado ejercicio, es que "se están recuperando datos que Málaga no experimentaba desde 2012, año en el que el tráfico del puerto malagueño rondó los cinco millones de toneladas".

Junto a estos datos, los cuales según Paulino Plata "son el resultado de una labor comercial intensa, algo que deseábamos y que hemos venido trabajando desde hace muchos años atrás", cabe destacar el inmenso crecimiento que ha experimentado el tráfico de contenedores, dándose un aumento del 91 por ciento, alcanzando en 2018 cerca del millón de toneladas. Gracias a estos movimientos comerciales, la Autoridad Portuaria generó unos ingresos de explotación de más de 18 millones de euros, obteniendo un beneficio del ejercicio correspondiente a 2,1 millones de euros.

Tras los acuerdos comerciales alcanzados con algunas navieras como Maersk, quien apostó por el recinto portuario, permitió la incorporación de tres grúas con capacidad tanto para operar con los busques más grandes de todo el mundo y como de operar hasta 16.000 contenedores, todo ello en Noatum Terminal Málaga.

Uno de los aspectos que han contribuido a la consolidación comercial, ha sido la recuperación de las operativas mediante el ferrocarril, el cual ha permitido crear una vinculación directa con Madrid, en ambos sentidos. Estos transportes posibilitan que se realice un transporte semanal de contenedores de la compañía Hapag Lloyd desde Madrid hacia la Málaga para, posteriormente, ser trasladados en buques de la naviera hacia Canadá. Este nuevo servicio que ofrece la entidad portuaria, continuará funcionando debido a la enorme contribución en la promoción de la internacionalización de la industria andaluza.

Respecto a los graneles sólidos, la mercancía con la que mayores ingresos por explotación consigue el Puerto de Málaga, estas supusieron un 20,9 por ciento del total. Se movieron más de un millón y medio de toneladas, entre las que cabe destacar el cemento y clínker; cereales y su harina; y pienso y forrajes, entre otros. El recinto portuario mantiene, por lo tanto, una cifra muy similar al periodo anterior, con un leve incremento del 1,1%, consolidando su actividad un año más.



Vehículos

La importación de vehículos nuevos aumentó un 17,4%, con un movimiento de más de 64.000 unidades. Estos datos al alza están directamente relacionados con la incorporación de nuevas marcas a esta dinámica de comercio. Actualmente, las que operan desde el puerto malagueño como centro de distribución para el resto de la península ibérica son Dacia y Renault, procedentes de Tánger y Opel y Ford, provenientes de Turquía. Desde la presidencia se confía en este ámbito comercial como un elemento que seguirá desarrollándose a grandes pasos en los próximos años. "Somos un puerto de referencia en el movimiento de este tráfico no sólo en España, sino también hacia Portugal. Ello ha hecho que otras marcas aprecien nuestro trabajo y nos elijan como punto de anclaje. Esperamos resultados muy positivos durante los próximos años, en los que ya está previsto que se incorporen marcas procedentes de Oriente".



Conexión Málaga-Melilla

Esta ha supuesto durante 2018, el 15,7% de los ingresos. La potenciación de la conexión con el norte de África fue una de las principales líneas de trabajo llevadas a cabo durante el pasado año por la entidad, basándose en el impulso de los tráficos y mejora de calidad del servicio. Este importante esfuerzo se tradujo en la consolidación de la conexión con Melilla, a través de las líneas, Trasmediterránea y Baleária, con un registro de 364.240 pasajeros en 2018, un aumento del 21,8% en relación al año anterior. "Poner en marcha nuevas líneas regulares hacia esta ciudad, ha permitido que muchos turistas decidan venir a pasar el día a Málaga, siendo este uno de los principales motivos de este incremento. Para el turista es muy cómo llegar por la mañana disfrutar de la capital y volver en la línea nocturna y descansar en el barco.", señala Plata.

La creación de la Compañía Marítima Alborán para operar una linea con Tánger, así como la reforma de la terminal por parte de la empresa gestora de la misma, Eurogate Group Terminal, fueron los primeros pasos para promover el tráfico de pasajeros entre ambas orillas.

A estos datos, se le suman el número de vehículos en régimen de pasaje, es decir, los que acompañan a dichos pasajeros en sus desplazamientos, los cuales alcanzaron la cifra de 53.000 unidades, un 40,8 por ciento más respecto a 2017.



Cruceros consolidados

Se trata de otro de los puntos de explotación comercial por los que más ingresa el Puerto de Málaga, concretamente supone el 20,5% de los ingresos. Unas cifras que consolidan el tráfico de pasajeros y permiten mantener las cifras alcanzadas durante el periodo anterior, a pesar de recibir tres buques menos que en 2017. Esto se debe principalmente, a la llegada de cruceros de más capacidad y a la elección de Málaga como puerto base de navieras como Marlla Cruises y Pullmatur, los acuerdos de colaboración con los puertos de Tenerife y Tánger para el desarrollo de nuevas rutas o la celebración de la presentación mundial del 'Symphony of The Seas', el navío insignia de la compañía Royal Caribbean. Hito que volverá a repetirse este 2019, con la presentación del nuevo buque más grande de la naviera, el 'Spectrum of The Seas', el cual se dará a conocer el 16 de abril en plena Semana Santa malagueña.

"A pesar de esa leve reducción en el número de cruceros, esto no ha sido un problema debido a la llegada de barcos de alto nivel o también llamados premium, los cuales tienen más capacidad de pasajeros, a la vez que ayuda a desembarcar en Málaga otro perfil turístico. Estos han supuesto entorno al cuarenta por ciento de las embarcaciones de este tipo que llegaron a la ciudad durante 2018", ha detallado el presidente en el acto de presentación.