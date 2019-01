"La clave de Fujitsu es que hemos sido competitivos"

Entró en Fujitsu hace más de 30 años y pasó varios años en Japón, donde aprendió rápidamente el idioma y se empapó de la cultura empresarial nipona - El reto a corto y medio plazo es que su nueva casa matriz, Denso, les encargue más producción

­Blanca Hermana es la directora de la fábrica de Fujitsu en el polígono del Guadalhorce, inaugurada hace más de 40 años y que da empleo a unas 500 personas. Ingeniera de profesión y deportista vocacional (llegó a jugar los campeonatos del mundo de tenis de mesa con el equipo nacional), entró en Fujitsu en 1988 y ha pasado por diferentes cargos en una fábrica que actualmente centra su negocio en la fabricación de componentes electrónicos para el automóvil. Hermana repasa con La Opinión su carrera y los planes de futuro de Fujitsu en Málaga.

¿Cómo le vino la vocación de ser ingeniera?

Mi padre era ingeniero aeronáutico y a mí la ingeniería era lo que más me gustaba. Yo había estudiado en las Teresianas y en el Colegio San Estanislao y luego hice Ingeniería Técnica Industrial aquí en Málaga. En mi clase era la única chica (eran los años ochenta), supongo que ahora hay bastantes más. Además de hacer la carrera jugaba al tenis de mesa, estaba en División de Honor y echaba muchas horas entrenando.

Y se fue a China.

Estuve allí diez meses. Fue porque en Málaga tuve a una entrenadora china y entre ella y una compañera lo organizaron. Me fui cuando entregué el proyecto fin de carrera y al volver empecé ya a trabajar en una empresa.

¿Cómo acabó en Fujitsu?

Me llamaron. Estaban buscando a una persona que hablara bien el inglés para el departamento de compras. Hice una entrevista y la cosa funcionó. Lo curioso es que mi padre siempre decía que yo parecía japonesa, quizá por mi mentalidad. Entré en Fujitsu en agosto de 1988. Todavía estuve un tiempo compaginando el trabajo con el tenis de mesa (jugué el campeonato del mundo de Dortmund en 1989) pero a partir de ahí lo dejé y me centré ya en el trabajo.

¿Tuvo que ir a Japón?

En 1991 la empresa me mandó a hacer un curso a la oficina central de Tokyo, me mandaron para dos años pero al final estuve casi tres. El primer año fue duro. Llegué sin saber nada de japonés. Al principio dudé de si pedir que me hablaran en inglés pero pensé que si hacía eso no iba a aprender bien japonés. Y creo que acerté. Me hinché de estudiar A los cuatro meses me dieron un curso en Fukushima y me enteré de un 30% o un 40% pero poco a poco lo fui cogiendo. Es más difícil la escritura y la gramática que la pronunciación. El segundo año ya fue más agradable y al tercero estaba muy bien.

¿Le costó regresar a España?

Bueno, volver a Málaga nunca cuesta. Estuve unos meses en la oficina de Fujitsu en Madrid y luego llegué a la fábrica de Málaga como jefa de personal. Tuve algo de suerte porque justo antes se había producido una gran reestructuración en Fujitsu donde se bajó en Málaga de 800 empleados a algo más de 200. Eso me pilló en Japón así que no tuve que pasar por el mal rato de ver salir a compañeros. Tan sólo me tocó un coletazo de tres o cuatro personas.

Fue un ajuste durísimo ¿No había otra opción?

La reestructuración era absolutamente necesaria y gracias a que se hizo esta empresa sigue andando. Los accionistas y las personas que han pasado por Málaga y Madrid como responsables de Fujitsu en España han defendido esto, sobre todo el señor Igarashi, que sufrió mucho con toda la reestructuración. Él era un convencido de que había que aligerar toda la estructura si queríamos sobrevivir. Si no, esto no tenía futuro. Sentía como una responsabilidad mantener el empleo de las familias y al final se mantuvo. Lo fácil en aquella época hubiera sido cerrar, porque Fujitsu no tenía producto.

¿Por qué?

Nuestro crecimiento más grande se produjo en los años 86 y 87 cuando entró la impresora matricial. Era el producto estrella y el objetivo era expandirlas por Europa. Se vendía muchísimo. Hacíamos más de 40.000 al mes. Eso hizo que aumentara mucho la plantilla. Pero cuando llegaron las inundaciones de 1988, que también afectaron, Fujitsu Limited ya no tenía tecnología de chorro de tinta ni de láser, y las impresoras de aguja iban en declive, por eso ya no había trabajo. Sólo teníamos la línea de los ATM (cajeros), pero no daban una carga grande.

¿Y qué pasó?

Igarashi se tomó como reto propio buscar trabajo donde fuera. Empezamos a trabajar para terceras compañías y cogíamos todo lo que fuera de electrónica. Como anécdota recuerdo que Igarashi planteó incluso plantar melones y que los vendiéramos en Japón. Yo le dije: «mire usted, somos ingenieros, ¡no sabemos nada de eso!». No se llegó a hacer, claro, pero él con su voluntad nunca se dio por vencido. Entonces se le ocurrió acudir a la división de automoción de la propia Fujitsu (Fujitsu Ten) para ver si podíamos hacer algo de lo que ellos vendían en Europa. Y así empezamos en 1996.

Hermana, en la planta de producción de la factoría. L. O.

¿Con qué empezaron?

Al principio fabricábamos lo que se conocía como opciones (por ejemplo, radiocasettes para el coche) y luego fuimos incorporando otros productos, sobre todo para Toyota, que tiene fábricas en Inglaterra, Francia, Rusia o República Checa. También hicimos cosas para EEUU. Nos fuimos adaptando. La automoción fue creciendo tanto que con el tiempo Fujitsu Ten entró en nuestro accionariado. En 2007 ya tenía el 55%, es decir, que la controlaban.

A finales de 2017 se produjo la entrada de Denso en el accionariado de Fujitsu Ten.

Es nuestra nueva casa matriz. Todavía un 52,7% de acciones está en manos de Fujitsu pero lo lógico es que a medio plazo eso cambie y sea Denso la que ostente el control.

La idea es que Denso traiga nuevo negocio porque ustedes han concluido en estos años varios contratos importantes.

En eso estamos. Todavía no ha habido tiempo de incorporar muchos productos de Denso pero los necesitamos para aumentar nuestra carga de trabajo. Denso se dedica por completo a la automoción y en Europa sólo tienen una fábrica, la de Barcelona, que es mucho más grande que la nuestra. Podemos ser complementarios a ella. Denso hace de todo para el coche: climatizadores, motores, columnas de dirección. En Málaga podríamos encargarnos de toda la parte electrónica de los controladores de esos elementos.

¿Cuál es el plan?

El objetivo es recuperar parte de la carga de trabajo que teníamos. En 2016 batimos nuestro récord de facturación con 195 millones de euros. En 2017 nos hemos quedado en 176 y para 2018, aunque la previsión era bajar a los 130 millones, vamos a conseguir cerrar en unos 169. Estamos muy contentos con ese resultado pero sabemos que las previsiones de los próximos años no son demasiado buenas si no entra nuevo negocio. Pero estas cosas no son rápidas. Entre que firmas un producto y empiezas a fabricarlo puede pasar año y medio. Para 2020 la previsión ahora mismo es de 106 millones con un carga de trabajo de 243.000 horas cuando ahora mismo echamos 370.000. Así que hay que buscar más trabajo como sea.

Son tiempos convulsos para el comercio, con esas tensiones entre China y EEUU.

Sí, al final hay también que tener algo de suerte, y con esto de Donald Trump y sus aranceles a China hay productos que se enviaban desde nuestro matriz china a EEUU que ahora mandamos nosotros. De momento, nos ha beneficiado aunque al final eso terminará haciéndose en la fábrica de Fujitsu en México.

¿Cree que en estos años la plantilla puede bajar de 500? Tienen ustedes unos 350 fijos y 150 eventuales.

Queremos que no se reduzca mucho pero evidentemente con las previsiones actuales habría que hacerlo. Si no daríamos pérdidas y esta fábrica no tendría sentido. Podemos bajar a unos 400. La cifra de eventuales siempre está fluctuando dependiendo de que una semana pueda haber o no trabajo. A veces puede haber 80 menos. En cualquier caso, a nosotros nos importan todos nuestros trabajadores, sean fijos o temporales, e intentaremos buscar esa carga de trabajo.

¿La robotización tiende a reducir el empleo?

Por un lado quita trabajo pero también incrementa otro perfil (programación, mantenimiento, etc). Nuestra idea siempre es seguir cogiendo gente, porque hay cosas que antes no hacíamos y ahora sí. En el pasado fuimos una fábrica que ensamblaba los equipos que nos llegaban de Japón. Ahora montamos aquí las líneas, buscamos equipo de forma local y trabajamos mucho los requerimientos de certificación de calidad y seguridad. Con menos negocio podemos tener más actividad que antes.

¿Piensa que algún día Fujitsu pudiera irse de Málaga?

No lo creo, hay un arraigo y estamos bien posicionados. Hay que tener en cuenta que África está creciendo, se están instalando fábricas de coches en el norte del continente y nosotros, en Málaga, estamos a una hora y pico de esos enclaves. Tenemos ahí una ventaja sobre otras factorías europeas. No pienso que una fábrica como la nuestra, que funciona, que tiene a la gente tan bien formada, pueda correr alguna vez peligro.

¿La deslocalización es un riesgo para la industria española?

Bueno, se dice que la industrialización está teóricamente muerta en Europa desde hace años y aquí seguimos, fabricando. Tenemos incorporados procesos internos de gestión que posiblemente nos hacen ser más eficientes.

¿Cuál es la clave?

Intentar ser mas baratos que nadie, porque al final cuando la gente se compra un coche no se pregunta dónde lo han hecho sino cuánto vale. Tenemos que ofrecer los precios que piden los clientes, ser competitivos, y desde Málaga, hasta ahora, lo hemos sido. Hay otras fábricas de Fujitsu en China, Indonesia o México con mano de obra más barata y al final no tienen por qué ser más competitivos. Además, ofrecemos nuestra ubicación. Toyota, por ejemplo, tiene la garantía de contar en Europa con un centro donde puede recoger el producto cada dos horas y llevarlo a sus fábricas de coches

¿Hay mucha presión al dirigir una fábrica de tal dimensión?

Es que no estoy sólo yo. Tengo el mejor equipo, un grupo muy responsable. Aquí todo el mundo sabe que no podemos dar pérdidas para no poner en riesgo a la empresa. Por eso nadie se vuelve loco en los incrementos salariales, son razonables en sus pretensiones, sabiendo que aquí no van a hacerse ricos pero sí que existe una estabilidad laboral. La plantilla, cuando toca hacer sacrificios, lo ha hecho. Si yo me fuera mañana no se notaría. La clave es confiar en el equipo y eso en Fujitsu se cumple.

Pocas mujeres hay en la provincia como directoras de empresas tan grandes, ¿es un camino que aún debe recorrerse?

Eso es algo que ahora se ha puesto un poco de moda. Yo nunca me he sentido discriminada en mi trabajo en esta empresa, ni por los japoneses ni por los españoles. En Madrid también hay una mujer al frente de Fujitsu. Yo no entro en esas diferencias. Lo que sí tengo que agradecer es que en su momento confiaran en mí. Fujitsu es una empresa que salió de Japón hace muchos años, es muy abierta y moderna. Pero también es verdad que para llegar a puestos de dirección tú también tienes que responder. No todos los hombres y mujeres quieren cargos de responsabilidad.

En Málaga hay poca industria.

Sí, harían falta muchos Fujitsu para tener en Málaga un parque de proveedores mejor. Hay veces que tenemos que salir a comprar plástico a Hungría, o piezas mecánicas, una carcasa, un panel... No los compramos en Málaga porque no los hay que cumplan los requerimientos de calidad tan exigentes que tenemos.

¿Y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)?

El PTA está fenomenal pero ha crecido sobre todo en tecnología de software, no tanto en industria Se ha hecho un esfuerzo grande por parte de la Junta y el Ayuntamiento. Se han creado muchas empresas, pero no de lo que nosotros necesitamos.

¿No han pensado nunca en trasladarse al PTA?

Hemos hecho cuentas un par de veces pero no nos salía rentable. Hubiéramos recibido un gran ingreso por nuestros terrenos del polígono pero estaríamos hipotecados para muchos años sin saber si el negocio va a responder. No había necesidad. Aquí estamos bien, más cerca del Aeropuerto, de Algeciras y de Málaga. En el PTA tendríamos menos espacio y nos faltaría aparcamiento. Hay un problema de entrada y salida bastante importante. Es verdad que podíamos acceder a subvenciones pero la verdad es que nunca hemos sido de eso. Las empresas japonesas quieren que se las ayude pero no sentirse en estar deuda. Es una cuestión de mentalidad.

Vivió usted las inundaciones del 89 que anegaron la capital y especialmente el polígono, ¿cómo recuerda aquello?

Lo pasamos muy mal. Yo pude volver a casa en mi coche con una compañera, aunque tardé nueve horas en llegar. Muchos compañeros pasaron la noche en la fábrica y el ejército los sacó al día siguiente en camiones. Fue un desastre, veíamos las impresoras flotando en el agua aunque pudimos salvar material subiéndolo a las zonas altas del edificio. A los dos días pudimos entrar en la fábrica en zodiac. Yo tuve que montar una minioficina en casa de mi madre mientras limpiábamos todo y el barro nos salía por las orejas. De Japón mandaron a gente a ayudarnos pero cuando llegaban al Aeropuerto los taxis no podían cruzar el río porque todo seguía anegado y tenían que llevar a estos compañeros a Torremolinos. Al final se volvían sin haber podido ayudarnos. Pero hubo un gran trabajo de todos y a finales de diciembre ya estábamos fabricando de nuevo.