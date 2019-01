El fantástico mundo literario de Mauricio Folk

Mauricio Folk es un tipo hecho a sí mismo, construido a base de lecturas y talento, un malagueño que superó un pasado difícil que convirtió su experiencia en creatividad y que ahora acaba de publicar en la editorial Atlantis la novela Crónicas de Gienah, un trabajo que entronca con lo mejor y más noble de la literatura fantástica universal, sólo que, en esta ocasión, está hecho en Málaga o, desde la capital de la Costa del Sol, para el mundo.

«Soy un hombre hecho a sí mismo, crecí en un centro de acogida y la dureza de mi día a día me llevó a refugiarme en la lectura. Los señores Michael Ende, Tolkien, Salvatore y Lewis me descrubieron mundos donde podía sentirme bien, feliz, capaz y emocionado a pesar de mi dura realidad. Mi ambición nació de ellos, de lo que sentía al leerlos, y supe que quería ser escritor con apenas doce años. Desde entonces, no he dejado de informarme, formarme y culturizarme en todo lo que respecta a la escritura creativa», señala Folk, quien indica que fue desarrollando su estilo en base a diferentes relatos que iba escribiendo para practicar lo aprendido. «Una vez encontré mi voz escrita, sentí que podía aventurarme a dejar por fin mi huella en el mundo. Además, siempre tuve claro que los beneficios de la novela los donaría a la asociación que me acogió a mí mismo desde pequeño, que es Nuevo Futuro, en Málaga».

La sinopsis de la novela es compleja, pero muy sugerente: «Cuenta dos historias, una dentro de la otra, y cada una con un tipo de letra diferente dentro del propio libro. Por un lado tenemos a Ragans, un lobo huargo con grandes ambiciones que decide a acudir a un ser poderoso de Gienah (que es un mundo en sí) para encontrar respuesta; este ser poderoso no es otro que Baba Yaga, y para ayudarlo decide leer las memorias de Iruam, un humano que decidió escribir su experiencia y la de aquellos a los que conoció, de modo que pudiera servir como crecimiento personal a los demás», explica. Así, se alterna el presente de Ragans «mientras no le leen las memorias el el pasado, que puede leerse cuando la bruja narra; automáticamente cambian la narración y el tipo de letra, de modo que el lector leerá exactamente las mismas palabras que escribió Iruam».

La idea le surgió cuando, tras llevar unos meses buscando una buena historia, se inspiró tras ver la película Big Fish, dirigida por Tim Burton. «Sucede que yo tenía la ambición de ser escritor desde siempre, lograr evocar en los demás lo que yo mismo sentía al leer. Y así descubrí que, como sucede en la película, podía escribir mi propia historia personal a partir de una crónica de fantasía. No sería una novela con un héroe, una leyenda, un elegido o una gran batalla época, no. Sería la historia personal de cada personaje en un mundo de fantasía, por una vez una historia de fantasía que trataría sobre crecimiento espiritual y personal y nada más».

Alta fantasía



Ha tardado cuatro años en darle forma al libro, pues se trata de «una novela de alta fantasía, y para poder contarla necesitaba un mundo a la altura; antes de escribir la novela, durante dos años y medio únicamente diseñé Gienah, el mundo que se desarrolla en la novela. El primer año fueron las diferentes regiones del Pangea, los mapas exteriores y subterráneos, las cordilleras, islas, playas, ríos, bosques y ecosistemas», subraya. Luego, para poblar ese mundo llevó todo el folclore, mitología y leyendas de cada región del mundo, «identificando sus costumbres y creencias, sus manías y leyes». Ello le llevó un año y medio. Y, tras ese intenso, trabajo, escribió la historia. Su principal manía mientras escribe, «mantener una vela encendida mientras escribo, no sé por qué pero me resulta más inspirador».

Tiene dos novelas más escritas, siempre en el género fantástico. Una de ellas verá la luz en verano. Asimismo, se halla inmerso en la segunda parte de Crónicas de Gienah, que posiblemente saldrá al mercado a finales de año. Además, da charlas en colegios e institutos para incentivar la lectura y firmas y presentaciones en diferentes ciudades españolas.

La novela puede adquirirse en las páginas web de diferentes librerías, tiendas de cómics, El Corte Inglés, Amazon, Ebay y en el catálogo de la editorial Atlantis. Cómic Stores, en Málaga, ha apoyado mucho este trabajo de Folk, algo que él agradece.